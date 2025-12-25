Kaldırımda şüpheli çanta alarmı! Ekipler teyakkuza geçti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, şehrin en işlek caddelerinden biri olan nokta üzerinde yer alan kaldırımda şüpheli bir çanta olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Tarihi camide şüpheli çanta alarmı: Böyle patlatıldı!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine intikal eden polis ekipleri, çantayı bırakan kişinin tespiti için mobese kameralarını inceledi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, trafik polisi de yolu tek şeride düşürdü.

BOMBA İMHA EKİPLERİ YOLU KAPATTI!

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri özel kıyafetlerini giyerek yolu tamamen trafiğe kapattı. Bomba imha ekibi, yaptığı incelemede çantada kişisel eşyalar olduğunu gördü. Ekipler daha sonra trafiği açtı.

ÇANTAYI BIRAKAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU!

Ekipler, mobese görüntülerinden çantayı koyarak uzaklaşan kişinin Andızlı Mezarlığı'na doğru gittiğini tespit etti. Polis ekipleri, mezarlıkta yaptıkları incelemeler sırasında, verilen eşkal neticesinde B.A. isimli kadını yakaladı.

Konsolosluk önündeki valiz ekipleri alarma geçirdi!

B.A., ekiplere bipolar rahatsızlığı bulunduğunu ifade etti. Bunun üzerine B.A., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.