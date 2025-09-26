Tarihi camide şüpheli çanta alarmı: Böyle patlatıldı!

Tarihi camide şüpheli çanta alarmı: Böyle patlatıldı!
Yayınlanma:
Balıkesir’de tarihi Zağnos Paşa Camii’nin avlusunda bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantanın içinin boş olduğu belirtildi.

Balıkesir’de tarihi Zağnos Paşa Camii’nin avlusunda bırakılan çanta yurttaşlar arasında paniğe neden oldu. İhbar üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Karesi ilçesinde saat 14.30 sıralarında Zağnos Paşa Camii’nin bahçesindeki şadırvanın yanında bulunan sahipsiz çantayı fark edenler, durumu polise bildirdi.

Beyoğlu'nda şüpheli paket alarmı!Beyoğlu'nda şüpheli paket alarmı!

ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYEYLE KONTROLLÜ OLARAK PATLATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Avludaki vatandaşlar dışarıya çıkarılarak çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Çağırılan bomba imha uzmanı tarafından çanta fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı.

ÇANTANIN İÇİ BOŞ ÇIKTI

Ekiplerin kontrollü bir şekilde çantayı patlatılmasın ardından ekipler inceleme yaptı. İncelemelerin ardından çantanın içinin boş olduğu ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Türkiye
YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
Gülden'in katilinin cezası belli oldu: 30 bıçak darbesiyle öldürmüştü!
Gülden'in katilinin cezası belli oldu: 30 bıçak darbesiyle öldürmüştü!