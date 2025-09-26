Tarihi camide şüpheli çanta alarmı: Böyle patlatıldı!

Balıkesir’de tarihi Zağnos Paşa Camii’nin avlusunda bırakılan çanta yurttaşlar arasında paniğe neden oldu. İhbar üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Karesi ilçesinde saat 14.30 sıralarında Zağnos Paşa Camii’nin bahçesindeki şadırvanın yanında bulunan sahipsiz çantayı fark edenler, durumu polise bildirdi.

Beyoğlu'nda şüpheli paket alarmı!

ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYEYLE KONTROLLÜ OLARAK PATLATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Avludaki vatandaşlar dışarıya çıkarılarak çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Çağırılan bomba imha uzmanı tarafından çanta fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı.

ÇANTANIN İÇİ BOŞ ÇIKTI

Ekiplerin kontrollü bir şekilde çantayı patlatılmasın ardından ekipler inceleme yaptı. İncelemelerin ardından çantanın içinin boş olduğu ifade edildi.