Konsolosluk önündeki valiz ekipleri alarma geçirdi!

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Tarabya Yeniköy Caddesi'de Almanya Başkonsolosluğu Sefarethanesi önünde meydana gelen olayda, caddedeki kaldırımda duran valizi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunarak durumu haber verdi.

Tarihi camide şüpheli çanta alarmı: Böyle patlatıldı!

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

BOMBA İMHA UZMANLARI VALİZİ PATLATTI!

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, valizde inceleme yaptıktan sonra güvenlik amaçlı şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Daha sonra olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.

Bomba imha ekiplerin yaptığı çalışmada, valiz fünyeyle patlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda valizin boş olduğu fark edilirken polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.