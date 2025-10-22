Konsolosluk önündeki valiz ekipleri alarma geçirdi!

Tarabya’da bulunan Almanya Başkonsolosluğu Sefarethanesi önündeki kaldırımda bulunan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. Polis güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapatırken olay yerine intikal eden bomba imha uzmanları, valizi fünyeyle patlattı. Valizin boş çıktığı bildirildi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Tarabya Yeniköy Caddesi'de Almanya Başkonsolosluğu Sefarethanesi önünde meydana gelen olayda, caddedeki kaldırımda duran valizi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunarak durumu haber verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

BOMBA İMHA UZMANLARI VALİZİ PATLATTI!

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, valizde inceleme yaptıktan sonra güvenlik amaçlı şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Daha sonra olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.

Bomba imha ekiplerin yaptığı çalışmada, valiz fünyeyle patlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda valizin boş olduğu fark edilirken polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak:DHA

