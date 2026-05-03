İstanbul'da sokak ortasında taciz! 86 yaşındaki sapık yakalandı

Olay, İstanbul Maltepe'de gündüz saatlerinde meydana geldi. Durakta otobüs bekleyen genç bir kadına yönelik taciz eylemi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülere göre 86 yaşındaki şüpheli, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden herkesin gözü önünde uygunsuz davranışlar sergiledi.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, 86 yaşındaki şahıs durakta bekleyen kadına yönelik rahatsız edici hareketlerini sürdürdü. Çevredeki kişilerin müdahale ettiği o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına alındı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olay büyük tepki topladı.

"TEŞHİRCİLİK" SUÇLAMASIYLA ADLİYEYE SEVK

Görüntülerin ardından harekete geçen emniyet ekipleri, kimliği belirlenen 86 yaşındaki şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "Teşhircilik" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şahsın adli süreci devam ediyor.