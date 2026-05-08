Daltonlar’a 711 sayfalık yeni iddianame: Somalili eski bakana suikast planı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan yeni iddianamede, kamuoyunda “Daltonlar” adıyla bilinen suç yapılanmasına ilişkin kapsamlı tespitlere yer verildi.

Hürriyet'in haberine göre; 58 sanığın yer aldığı 711 sayfalık dosyada örgütün gerçekleştirdiği öne sürülen 90 ayrı suç eylemi ayrıntılarıyla sıralandı. İddianamede tabanca, uzun namlulu silah ve el bombalarının kullanıldığı saldırılar, “sokak hakkı” adı altında talep edilen haraçlar ve rakip gruplarla yaşanan silahlı çatışmalar dikkat çekti.

Savcılık, sanıkların adam öldürme, yağma, silahlı saldırı ve patlayıcı kullanımı gibi çok sayıda suçtan ağırlaştırılmış cezalara çarptırılmasını istedi.

Daltonlar operasyonunda 358 gözaltı

SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİANAMEDE

Dosyanın en dikkat çeken başlıklarından biri ise Somali’nin eski İçişleri Bakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcisi Abdülkadir Muallim Nur’a yönelik suikast hazırlığı oldu.

İddianameye göre 27 Ağustos 2024’te Beylikdüzü Yakuplu’da uygulama yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri motosikletli iki kişiyi durdurdu. Yaşları 18’den küçük olan şüphelilerden birinin üzerinde mermi yatağına sürülmüş halde, ateş etmeye hazır bir tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin kısa sürede itirafçı olduğu ve saldırı talimatını yurt dışından “Maraz Media” kod adlı kişiden aldıklarını anlattıkları belirtildi. Şüphelilerin telefonlarından gönderilen konum bilgisini inceleyen ekiplerin, hedef alınan adresin Abdülkadir Muallim Nur’a ait eve çıktığını belirlediği kaydedildi.

Olay sırasında Nur’un evde olmadığı, eşi ve çocuklarının içeride bulunduğu öğrenildi. İddianamede, Nur’un Türkiye’ye geliş planını son anda ertelemesinin olası bir saldırıyı engellediği değerlendirmesine yer verildi.

“SOMALİ’DE DE TEHDİT ALIYORDUM”

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Abdülkadir Muallim Nur, Somali’deki siyasi ve dini faaliyetleri nedeniyle daha önce de tehdit edildiğini anlattı.

“İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Somali Cumhuriyeti Daimi temsilcisiyim. Eşim, polislerin eve geldiğini ve evimizi gözetleyen şahısların polis tarafından yakalandığını söyleyince hemen Türkiye’ye geldim. Benim Somali’de siyasi duruşumun yanı sıra idare ettiğim medreseler nedeniyle ılımlı bir dini bir duruşum var. Somali de 80 bin öğrencisi bulunan, 700 okul ve 40 caminin bağlı bulunduğu Moallim Noor medreselerinin başkanlığını ayrıca İmam Şafi Üniversitesi’nin kurucusu ve başkanıyım. Bu nedenle zaman zaman Somali’de katı bir din anlayışına sebep olan kişiler tarafından eleştirildim ve tehditlere ve suikast girişimlerine maruz kaldım. Şu an Türkiye’de ailemi hedef alan şahısların Somali ile bağlantılı kişilerden emir almış olabileceğini düşünüyorum. Olay tarihinde ben Türkiye’de değildim. Siyasi planlamalar doğrultusunda olayın olduğu gün Türkiye’ye gelmem gerekiyordu. Ancak bazı aksaklıklar çıktığı için Türkiye’ye gelme planım ertelenmişti. Şüpheli şahısları ve bu şahısları azmettiren kişilerin benim Türkiye'ye geleceğimi bildiğini düşünüyorum.”

“CANIMIZA KASTETTİLER”

Müşteki sıfatıyla ifade veren eşi Rahmo Abdullahı Ali ise ailelerinin hedef alındığını belirterek şikâyetçi oldu.

“Eşim Somali’de milletvekilliği ve İçişleri Bakanlığı’nda, şu an ise İslam İşbirliği Örgütü’nde, kritik bir konumda görev yapar. Yılda birkaç kez Türkiye’ye gelir ve bizi ziyaret eder. Türkiye’de 7 çocuğumla, (...) adreste 6 yıldır ikamet ederim. Bana sorulduğu üzere beni ya da eşimi tehdit eden, para isteyen ya da husumetli bulunduğumuz kimse yoktur. Benim ve ailemin canına kastetme teşebbüsünde bulunmak isteyen şahıslardan şikâyetçiyim.”

IRAK KONSOLOSLUĞU SALDIRISININ DETAYLARI DA DOSYADA

İddianamede 21 Mart 2025’te İstanbul’daki Irak Konsolosluğu’na düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ayrıntılar da yer aldı.

Savcılığın tespitlerine göre örgütün önde gelen isimlerinden “Timocan” lakaplı Ahmet Mustafa Timo’nun Gürcistan üzerinden Irak’a geçtiği, burada yakalanarak Türkiye’ye teslim edildiği belirtildi.

Dosyada, konsolosluk saldırısının bu teslimata karşı “intikam amacıyla” organize edildiği öne sürüldü. Motosikletli iki saldırganın gece saatlerinde konsolosluk binasına uzun namlulu silahlarla ateş açtığı, saldırının planlayıcıları ve uygulayıcılarının da iddianamede yer aldığı ifade edildi.

“YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜ” TANIMI

Savcılık iddianamede, son yıllarda öne çıkan sokak çetelerini “yeni nesil suç örgütleri” olarak tanımladı.

Dosyada bu yapıların klasik mafya yapılanmalarından farklı hareket ettiği, sosyal medya üzerinden görünürlük sağlamaya çalıştığı ve suç faaliyetlerini dijital platformlarda sergilediği vurgulandı.

Özellikle örgütlerin “tek kullanımlık tetikçi” modeliyle hareket ettiği, saldırılarda kullanılan kişilerin örgüte sıkı bağlılık göstermediği ve yakalandıklarında detaylı itiraflarda bulunduğu kaydedildi.

“OMERTA” YERİNE STORY VE CAPS

İddianamede dikkat çeken değerlendirmelerden biri de suç örgütlerinin sosyal medya kullanımı oldu.

Savcılık, klasik suç örgütlerinde görülen “Omerta” yani susma kültürünün yerini artık sosyal medya paylaşımlarının aldığını belirtti. Dosyada örgüt üyelerinin saldırıları, tehditleri ve rakip gruplara yönelik mesajları “story”, video ve çeşitli paylaşımlarla yayınladığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında sosyal medya mesajları, TikTok videoları, ekran görüntüleri, takip listeleri ve çeşitli dijital içeriklerin delil olarak kullanıldığı aktarıldı.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ TEHDİTLER DE DELİL DOSYASINDA

İddianamede ayrıca yapay zekâ destekli ses ve mesaj içeriklerinin de delil olarak yer aldığı belirtildi.

Savcılık, tehdit mesajları, intikam içerikli paylaşımlar ve rakip grupları hedef alan dijital içeriklerin detaylı şekilde incelendiğini kaydetti. Dosyada, suç örgütü üyelerinin sosyal medya üzerinden bıraktığı dijital izlerin soruşturmanın önemli parçalarından biri haline geldiği ifade edildi.