"Sessiz Arama Tuzağı" olarak bilinen yöntemde dolandırıcılar önce sizi arıyor, ardından sessizce bekliyorlar. Siz konuşmaya başladığınızda, yapay zeka o birkaç saniyelik kaydı sesinizin kusursuz bir kopyasını üretmek için kullanıyor.

Klonlanan ses daha sonra devreye giriyor. Dolandırıcılar bu sahte sesle yakınlarınızı arayıp acil para talep edebiliyor ya da bankaları kandırmaya çalışıyor.

Dolandırıcılar kopyalanan sesleri numara maskeleme yöntemiyle birleştirerek çok daha inandırıcı bir tuzak kuruyor. Ekranda bankanızın, bir kamu kurumunun ya da tanıdığınız birinin numarası beliriyor, ses de size gerçekten o kişiyle konuştuğunuzu hissettiriyor.

ŞİRKETLER DE HEDEFTE

Bu yöntem bireylerle sınırlı kalmıyor. "CEO dolandırıcılığı" adıyla bilinen uygulamada, yöneticilerin sesi klonlanarak çalışanlar yüksek tutarda para transferi yapmaya ikna ediliyor. Sesin patrona ait olması dolandırıcılığın inandırıcılığını ciddi ölçüde artırdığından, şirketlerin çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmesi büyük önem taşıyor.

ŞÜPHELENİRSENİZ KAPATIN

Uzmanlar tanımadığınız bir numaradan gelen aramayı açtığınızda karşı taraf konuşmadan asla konuşmamanızı öneriyor. Ek olarak telefonunuzu bilinmeyen numaralardan aramalara da kapatabilirsiniz.

iPhone kullanıcıları Ayarlar, Uygulamalar, Telefon ve Arama Engelleme bölümünden bilinmeyen numaraları sessize alabilir. Android kullanıcıları ise Telefon uygulaması ayarlarından "Arayan Kimliği ve Spam" korumasını etkinleştirebilir.