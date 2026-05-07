İran gerilimi sonrası Vatikan’da kritik buluşma! Rubio’dan sürpriz ziyaret

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo’nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu Apostolik Saray’da kabul ettiğini duyurdu. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, Washington ile Vatikan arasında son aylarda artan fikir ayrılıklarının ardından yapılan ilk üst düzey temas olması nedeniyle dikkat çekti.

Trump bir kez daha Papa'yı hedef aldı! “Katolikleri tehlikeye atıyor”

Papa Leo’nun göreve gelişinin ve Donald Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönmesinin ardından ilk kez gerçekleşen yüz yüze görüşme, diplomatik çevrelerde “kritik eşik” olarak değerlendirildi.

İPLER GERİLMİŞTİ

Rubio’nun Vatikan ziyareti özellikle ABD Başkanı Trump’ın Papa’ya yönelik sert açıklamalarının ardından gerçekleşti. Trump, İran politikası nedeniyle Papa’yı hedef almış, onu “suça karşı zayıf kalmakla” ve “dış politikada başarısız olmakla” suçlamıştı. ABD Başkanı ayrıca, “İran’ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir papa istemiyorum” sözleriyle tartışma yaratmıştı.

Ziyaret öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, temasların önceden planlandığını belirtirken, iki taraf arasında bazı anlaşmazlıkların bulunduğunu da kabul etti. Görüşmelerde Küba’ya yönelik insani yardımlar, küresel ölçekte dini özgürlükler ve uluslararası krizlerin ele alındığı ifade edildi.

KRİTİK TEMAS

Rubio ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile de bir araya geldi. Parolin’in geçmişte Trump yönetiminin bazı dış politika söylemlerine eleştirel yaklaştığı biliniyor.

Vatikan’daki kritik temas, özellikle İran gerilimi ve küresel diplomasi trafiğinin hız kazandığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle dünya kamuoyunun yakın takibine girdi.