İran gerilimi sonrası Vatikan’da kritik buluşma! Rubio’dan sürpriz ziyaret

İran gerilimi sonrası Vatikan’da kritik buluşma! Rubio’dan sürpriz ziyaret
Yayınlanma:
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14’üncü Leo ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Vatikan’da kritik bir görüşmede bir araya geldi. Trump yönetimi ile Vatikan arasında son dönemde yükselen gerilimin gölgesinde gerçekleşen buluşma, uluslararası diplomasi çevrelerinde dikkat çekti.

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo’nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu Apostolik Saray’da kabul ettiğini duyurdu. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, Washington ile Vatikan arasında son aylarda artan fikir ayrılıklarının ardından yapılan ilk üst düzey temas olması nedeniyle dikkat çekti.

Trump bir kez daha Papa'yı hedef aldı! “Katolikleri tehlikeye atıyor”Trump bir kez daha Papa'yı hedef aldı! “Katolikleri tehlikeye atıyor”

Papa Leo’nun göreve gelişinin ve Donald Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a dönmesinin ardından ilk kez gerçekleşen yüz yüze görüşme, diplomatik çevrelerde “kritik eşik” olarak değerlendirildi.

İPLER GERİLMİŞTİ

yeni-proje-2026-05-06t105939-592.jpg

Rubio’nun Vatikan ziyareti özellikle ABD Başkanı Trump’ın Papa’ya yönelik sert açıklamalarının ardından gerçekleşti. Trump, İran politikası nedeniyle Papa’yı hedef almış, onu “suça karşı zayıf kalmakla” ve “dış politikada başarısız olmakla” suçlamıştı. ABD Başkanı ayrıca, “İran’ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir papa istemiyorum” sözleriyle tartışma yaratmıştı.

Ziyaret öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, temasların önceden planlandığını belirtirken, iki taraf arasında bazı anlaşmazlıkların bulunduğunu da kabul etti. Görüşmelerde Küba’ya yönelik insani yardımlar, küresel ölçekte dini özgürlükler ve uluslararası krizlerin ele alındığı ifade edildi.

KRİTİK TEMAS

yeni-proje-2026-05-07t152246-672.jpg

Rubio ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile de bir araya geldi. Parolin’in geçmişte Trump yönetiminin bazı dış politika söylemlerine eleştirel yaklaştığı biliniyor.

Vatikan’daki kritik temas, özellikle İran gerilimi ve küresel diplomasi trafiğinin hız kazandığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle dünya kamuoyunun yakın takibine girdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
Dünya
Fenomene 'timsah vurma' suçlaması! Canlı yayında silah sesleri duyuldu
Fenomene 'timsah vurma' suçlaması! Canlı yayında silah sesleri duyuldu
“Hayalet öğrenci” skandalı patladı! Hükümet olmayan öğrenciler için servet ödemiş
“Hayalet öğrenci” skandalı patladı! Hükümet olmayan öğrenciler için servet ödemiş