Irak’ta IŞİD için çalışanlara operasyon: 9 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından geçmişte IŞİD terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

SANAL MEDYADAN ÖRGÜT PROPAGANDASI

Sanal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptıkları, ayrıca terör örgütüne maddi destek sağladıkları tespit edilen 9 şüpheli için Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

TABANCA VE TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 47 fişek, çok sayıda yasaklı yayın, döviz cinsinden para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

GÖZALTI VE SORUŞTURMA

İsimleri açıklanmayan 9 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

