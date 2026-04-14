IŞİD operasyonunda 18 tutuklama
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 Nisan’da Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir’de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişi tutuklandı. 36 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 18 kişi ise serbest bırakıldı.
İstanbul'daki terör saldırısını düzenleyenlerin IŞİD bağlantısı tek tek ortaya çıktı: Halis Bayancuk detayı
36 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Terör örgütü IŞİD’e üye oldukları ve finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.
Çimento devi suçlu bulundu: IŞİD dahil örgütlere milyonluk ödeme yapılmış
18 TUTUKLAMA, 18 ADLİ KONTROL
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18’i tutuklanırken, 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer ise soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
(AA)