IŞİD operasyonunda 18 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü IŞİD’e üye oldukları ve finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüpheliden 18’i tutuklandı, 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 Nisan’da Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir’de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişi tutuklandı. 36 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 18 kişi ise serbest bırakıldı.

36 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Terör örgütü IŞİD’e üye oldukları ve finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.

18 TUTUKLAMA, 18 ADLİ KONTROL

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18’i tutuklanırken, 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer ise soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

