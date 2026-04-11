İstanbul'daki terör saldırısını düzenleyenlerin IŞİD bağlantısı tek tek ortaya çıktı: Halis Bayancuk detayı

İstanbul Beşiktaş’ta, bir süredir boş olan İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen terör saldırısında 1 ölü 2'si yaralı 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanmıştı. Söz konusu saldırıya ilişkin 9 kişi tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan şüphelilerin terör örgütü IŞİD bağlantıları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdiği sevk yazısında ortaya döküldü.

Tutuklanan E.Ç. isimli saldırganın, O.Ç. isimli şahısla irtibatlı olduğu ifade edilirken saldırganın dijital materyallerinde yapılan incelemelerinde çok sayıda farklı şahıslara ait kimlik fotoğraflarının bulunduğu bildirildi. Saldırganın, O.Ç. ile yazışmalarında “Allah onları bizlerin eliyle yok etmeyi nasip etsin” şeklindeki mesajların görüldüğü ve saldırıda kullanılan kırmızı Getz marka aracın resimlerinin de konuşma içeriğinde yer aldığı öğrenildi.

IŞİD BAĞLANTISI ORTAYA DÖKÜLDÜ!

Saldırganın, IŞİD terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı ve yine örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettiği aktarılırken “silahlı terör örgütüne üye olma” suçunu işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ifade edildi.

M.A. isimli saldırganın dijital materyallerin yapılan incelemelerde ise, Halis Bayancuk’a (Ebu Hanzala) ait olduğu değerlendirilen çok sayıda resmin bulunduğu, “Tevhid Şirki yenecek” şeklinde görselin bulunduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda, aranan öğeler kısmı incelendiğinde ise “hol kampı son dakika” ve çok sayıda IŞİD operasyonları haberleri hakkında Web Geçmiş kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Akçay’ın da IŞİD terör örgütü yapılanması içinde yer aldığı ve örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettiği bildirildi.

TELEFONLARINDAN “HALİS BAYANCUK’UN” RESİMLERİ ÇIKTI!

Tutuklanan saldırganlardan V.Y.'nin de diğer saldırganlarla irtibatlı olduğu ve cep telefonunda IŞİD bağlantısı ile tanınan Halis Bayancuk’a ve IŞİD terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen İlyas Aydın’a (Şeyh Ebu Ubeyde) ait görsellerin bulunduğu aktarıldı.

M.İ. isimli saldırganın ise, İsrail Konsolosluğu’na yönelik saldırıyı gerçekleştiren Y.E.S., A.İ. ve O.Ç. isimli şahıslarla bağlantılı olduğu ifade edildi. M.İ.'nin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde ise, bazı paylaşımlarında Köklü Değişim Gençlik Kollar isimli Facebook hesabında yazılar yazdığı ve terör örgütü Hizb ut Tahrir medya bürosu başkanı Mahmut Kar'ın paylaşımını alıntıladığı belirlendi.

Saldırganın, ayrıca “Hizb-ut Tahrir davasında sahte deliller çöktü 15 kişi beraat etti” şeklinde bir resim paylaştığı ve “Benim tebliğ ettiğim veya benden görüş alan tüm herkese buradan ilan ediyorum ki; Hizb-ut Tahrir’den Rucu ettim. Hizb-ut Tahrir’deki Batıl görüşlerimden tevbe ettim. Ben öyle olmadığım halde benden o görüşleri alan kişilere hakkımı helal etmiyorum.” ifadelerinin kullanıldığı bir duyuru resmi paylaştığı tespit edildi.

POLİSİN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞIP “ÖLDÜĞÜNDE ŞEHİT DİYECEKLER BUNA” YAZMIŞ!

M.İ.'nin aynı zamanda, “Müslümanlar hilafet diye haykırıyor. Güç sahibi yöneticiler ise kınamaya devam ediyor” şeklinde paylaşımlar yaptığı ve bir polis memurunun görüntüsünü paylaşarak “Yorum sizlerin… Öldüğünde şehit diyecekler buna…” ifadelerini kullandığı da belirlendi.

Şahsın sosyal medya hesabında Halis Bayancuk’un videosunun da bulunduğu ve söz konusu videoda, “Demokrasi bir yol değildir. Peygamberlerin yoluna muarriftir. Bize ait olmayan bir dünyanın, bize ait olmayan sorunlarının, insanlara ulaştığı bir yönetim biçimidir. Bir kavme benzeyen onlardandır. Bizim kitabımız vardır. Bizim peygamberimiz vardır. Bizim kendi bir örfümüz kendi bir tarihimiz kendi değerlerimiz vardır. Ve bunlar dün bizi bir Ümmet yapmaya yettiği gibi bugün de bizi bir Ümmet yapmaya yetecektir. Yeter ki şu üzerimizdeki zilleti aşağılık kompleksini birileri bizi meşru görsün diye vermiş olduğumuz çabayı bir kenara bırakalım. Allah bizden razı olsun Allah’ın ininde meşhur olalım diye düşünelim ve yeryüzündeki kitabı ikame edecek, adalet ikame edecek, Allah’ın şeriatını ikame edecek bir çaba bir çalışma içerisinde olalım. Biliyorum ki Allah hiçbir çaba zayi etmez.” ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Yaptığı bir başka paylaşımda ise, yine ”Ebu Hanzala” ismiyle bilinen Halis Bayancuk’un vie videosunun olduğu ve söz konusu videoda şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

“Yerin dibine batsın bu düzen. Allah kahretsin bu düzeni. 30.000 bin tane çocuk ölmüş. 30.000 bin tane insan ölmüş. Çocuklar açlıktan ölüyorlar. 70.000 bin tane yaralı insan var 100 binlerce insan sürgün haline geçmiş. Bizim burda da artık bu kokuşmuş düzenden Allah’ın şeriatına firar etmemiz lazım. Bizim burada artık her bulunduğumuz ortamda en gür sesimizle bu düzen kokuşmuş bir düzendir. Bu düzen beşerî bir düzendir. bu düzen sadece bazı insanların menfaatini maslahatını teminat altına almak için var onlar bir düzendir. Biz bu düzenden Allah’ın şeriatına firar ediyoruz. Biz Allah’ın yasalarını istiyoruz dememiz lazım. Yerin dibine batsın bu düzen. Allah kahretsin bu düzeni.”

TELEFONUNDAN SALDIRIDA KULLANILAN SİLAHLARIN RESİMLERİ ÇIKTI!

Ayrıca, saldırganın telefonunda “Ruhsatsız silah nasıl alınır” isimli bir youtube videosunun resmi bulunduğu, saldırganın, terör saldırısında kullanılan tüfek ve tabanca modellerini araştırdığı ve saldırıda kullanılan silaha ait olduğu değerlendirilen çok sayıda resmin bulunduğu ortaya çıktı.

Saldırganın telefonunda yer alan, konsolosluğa düzenlenen saldırıdan önce, bina çevresinde keşif yapılan arabanın resmi incelendiğinde ise, araç ilanını koyan şahsın, bir diğer saldırgan O.Ç. olduğu fark edildi.

Bir diğer saldırgan Ö.B.'nin telefon incelemesinde ise, Suriye’de çatışma bölgelerinde bulunan terör suçlarından kırmızı listede aranan “Ebu Sirac” kod adlı Recep Baltacı’ya, Halis Bayancuk’a, IŞİD’in sözde üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen “Şeyh Ebu Ubeyde” kod adlı İlyas Aydın’a ve örgütün üst düzey yöneticisi olan “Ebu Haris” kod adlı Ramazan Oral’a ait görsellerin bulunduğu bildirildi.

M.A.K. isimli saldırganın ise, saldırganlardan O.Ç. ile İstanbul’da bir araya gelmiş olabileceği değerlendirilirken şahsın, çatışma bölgeleriyle bağlantılı faaliyet yürüten şahıslarla irtibatlı olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

EVİNDEN ÇOK SAYIDA SİLAH ÇIKTI!

M.A.K.'nin cep telefonu incelemesinde ise, çok sayıda kısa ve uzun namlulu silah görselinin bulunduğu ve saldırganın kendisi olduğu değerlendirilen video içeriğinde metruk boş bir arazide elinde kısa namlulu silah ile atış yaptığının görüldüğü aktarıldı.

Şahsın kaldığı evde yapılan aramalarda ise, silah çantası içerisinde siyah ve kahve renkli av tüfeği ve aparatları, 3 adet şarjör, 41 adet av fişeği, 20 adet av fişeği, 30 adet av fişeği, 1 adet ahşap/metal görünümlü çakı, 1 adet ahşap/metal görünümlü sapı olan çakı, 1 adet ahşap saplı ibaresi bulunmayan çakı, 1 adet beyaz plastik ve metal saplı kesici kısmında BENCHMADE USA ibareli çakı, 1 adet beyaz renkli sapı olan pala ve kılıfı, 1 adet kamuflaj yeşil renkli hücum yeleği ele geçirildi.

Bir diğer saldırgan C.Ç.'nin ise, saldırganlardan O.Ç.'nin eşi olduğu belirlenirken şahsın sosyal medya incelemelerinde “Ebu Hanzala” kod adlı Halis Bayancuk’un dini içerikli konuşmalarına ait çok sayıda videonun bulunduğu öğrenildi. C.Ç.'nin, O.Ç. isimli saldırganla olan whatsapp konuşmalarında ise “Aslan aslan müslümanları kurtaracak alim ne ki cihat edecek maşallah sigara yaksın bir tane öyle gitsin cihada” şeklinde yazışmaların bulunduğu ortaya çıktı. Saldırganın telefonunda “Halis Bayancuk Hoca” isimli whatsapp kanalını takip ettiği de öğrenildi.

Saldırgan E.A. da dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, uzun namlulu silah tutan kimliği bilinmeyen bir şahsa ait resmin bulunduğu iletildi. Ayrıca, şahsın telefonunda diğer saldırganların telefon numaralarının olduğu bildirildi.

M.A. isimli saldırganın ise, bir diğer saldırgan O.Ç.'ye 26 bin TL nakit para gönderdiği ifade edilirken şahsın telefonunda yapılan incelemelerde çok sayıda silah/tabanca fotoğraflarının bulunduğu, elinde silah ile çok sayıda fotoğrafının olduğu ve silah ticareti ile ilgili whatsapptan konuşmaların bulunduğu bildirildi.