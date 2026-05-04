Park halindeyken sürüklenen kamyon 8 araca çarptı: Kaza anı kamerada

İstanbul Bağcılar'da park halinde caddeden aşağı doğru sürüklenmeye başlayan kamyon, 8 araca çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17:00 sıralarında İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yılmaz Kaan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 PFC 861 plakalı kamyonun şoförü Ercan Arslan, aracını park halinde bıraktıktan sonra kamyon caddeden aşağı doğru sürüklenmeye başladı. Sürüklenen kamyon park halindeki 6 otomobil ve 2 kamyonete hasar verdi.

Bunun üzerine çevredeki kişiler sürüklenen kamyonetin el frenini çekip aracı durdurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi. Kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, caddeden aşağı doğru sürüklenen kamyonun 8 araca çarptığı anlar yer aldı. Kazaya karışan araçların caddeden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

"OKUL SAATİNE DENK GELSEYDİ BÜYÜK BİR FELAKET OLABİLİRDİ"

Kazayı görenlerden Yasin Işık, "Saat 17:00 sıralarında meydana geldi. Sesi duyduk dışarı çıktık, yukarıdan aşağı kamyonet sürüklenmeye başladı önündeki birçok aracı biçip geçti. Buradaki esnaf bir arkadaşımız müdahalede bulundu."

"Kapıyı açtı, diğer arkadaşı arabaya atlayıp el frenini çekmek zorunda kaldı böylelikle araba durdu. Allahtan kimsenin canına bir zarar gelmedi, yaralı yok okul saatine denk gelseydi büyük bir felaket olabilirdi. 7 araçta hasar oldu gördüğünüz gibi. 4-5 araç park halindeydi sürükleyerek getirdi, bir tanesini havaya kaldırdı." ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

