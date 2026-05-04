İstanbullular dikkat! Bazı yollar günlerce kapalı olacak
İstanbul'da düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle bazı yolların 5-9 Mayıs'ta kapalı olacağı açıklandı.
5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul Bakırköy'de düzenlenecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu kapsamda bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 5-9 Mayıs tarihleri arasında Bakırköy'de gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi.
ÇOK SAYIDA YOL GÜNLERCE KAPALI OLACAK
07.00-19.00 saatleri arasında, 5-9 Mayıs tarihlerinde trafiğe kapalı olan yollar şöyle:
- Yeni Havalimanı Caddesi D-100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı
- Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı
- Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol
Kapatılan yollara alternatif olarak ise Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek.