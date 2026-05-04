İstanbullular dikkat! Bazı yollar günlerce kapalı olacak

5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul Bakırköy'de düzenlenecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu kapsamda bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 5-9 Mayıs tarihleri arasında Bakırköy'de gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi.

ÇOK SAYIDA YOL GÜNLERCE KAPALI OLACAK

07.00-19.00 saatleri arasında, 5-9 Mayıs tarihlerinde trafiğe kapalı olan yollar şöyle:

Yeni Havalimanı Caddesi D-100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı

Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı

Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol

Kapatılan yollara alternatif olarak ise Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek.