Hürmüz’de cehennem manzarası! Vurulan tankerler sonrası deniz simsiyah oldu

Hürmüz Boğazı’nda üç gündür devam eden askeri gerilim, bölgeyi yalnızca güvenlik açısından değil çevresel açıdan da kritik bir noktaya taşıdı. ABD donanmasının İran bağlantılı tankerleri hedef alan operasyonlarının ardından Basra Körfezi’nde geniş çaplı petrol sızıntısı meydana geldi.

Hürmüz’de “kıyamet senaryosu” iddiası! “İsrail bütün bölgeyi ateşe atabilir”

Özellikle İran’ın ana petrol ihracat noktalarından biri olan Hark Adası çevresinde yoğunlaşan sızıntının, akıntılarla birlikte Hürmüz Boğazı boyunca yayıldığı belirtildi. Uydu görüntülerinde denizin geniş bölümünün koyu siyah bir tabakayla kaplandığı görüldü.

HAM PETROL DENİZE KARIŞTI

Küresel petrol sızıntılarını takip eden kuruluşların ilk analizlerine göre kirli alanın onlarca kilometrekareye ulaştığı belirtildi. İlk tahminler, denize binlerce varil ham petrol karışmış olabileceğine işaret ediyor. Yetkililer sızıntının kesin kaynağının henüz netleşmediğini belirtirken, vurulan tankerlerin hasar görmesi ihtimali üzerinde duruyor.

ABD ordusunun bölgedeki operasyonları ise hız kesmeden devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) açıklamasına göre, İran limanlarına yöneldiği belirtilen bazı tankerler savaş uçakları tarafından durduruldu. Operasyonlarda gemilerin dümen ve baca bölümlerinin hedef alınarak hareket kabiliyetlerinin devre dışı bırakıldığı aktarıldı.

İRAN'DAN "SÖZDE ATEŞKES" ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump da gerilim sürerken İran yönetimine yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, İran’ın askeri açıdan ciddi kayıp verdiğini savunarak, Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini öne sürdü.

Tahran cephesi ise Washington’un açıklamalarına temkinli yaklaştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, taraflar arasında dillendirilen ateşkes söylemlerini “sözde ateşkes” olarak tanımladı. Bekayi ayrıca ABD’nin sunduğu son teklifin İran’da değerlendirildiğini, nihai kararın daha sonra açıklanacağını söyledi.

ABLUKA, İRAN'I ZORLUYOR MU?

Öte yandan Hürmüz Boğazı çevresindeki fiili abluka, İran’ın enerji sevkiyatını da ciddi şekilde zorlamaya başladı. Petrol ihracatında büyük sıkıntı yaşayan İran’ın, üretimi tamamen durdurmamak için depolama kapasitesini artırmaya çalıştığı belirtildi.

İddialara göre Tahran yönetimi, uzun süredir kullanılmayan eski tankerleri yeniden devreye aldı ve bazı petrol stoklarını yıllardır atıl durumdaki depolama alanlarında tutmaya başladı. Enerji uzmanları, kriz uzadıkça İran’ın hem ekonomik hem de lojistik baskıyla karşı karşıya kalabileceğini değerlendiriyor.