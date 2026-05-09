Hantavirüs gemisinde korku büyüyor! 17 Amerikalıyı tahliye etmek için özel uçak

Atlantik’te seyir halindeyken hantavirüs şüphesiyle gündeme gelen “MV Hondius” yolcu gemisi, İspanya’nın Tenerife limanına yanaşmadan küresel bir sağlık alarmına dönüştü. ABD, gemide bulunan 17 vatandaşını tahliye etmek için acil bir charter uçuşu organize etti.

Atlantik Okyanusu’nda seyreden “MV Hondius” adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs şüphesi, uluslararası sağlık otoritelerini harekete geçirdi. Gemide bazı yolcular arasında görülen semptomlar sonrası durum hızla ciddiyet kazanırken, rota değişikliğiyle İspanya’nın Kanarya Adaları’ndaki Tenerife Limanı’na yönlendirilen gemi için olağanüstü güvenlik önlemleri devreye alındı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, gemide bulunan 17 ABD vatandaşının güvenli şekilde tahliye edilmesi için acil bir operasyon başlattı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile koordineli yürütülen plan kapsamında, bölgeye özel bir charter uçak gönderileceği açıklandı.

Sağlık ekiplerinin yapacağı risk değerlendirmesinin ardından yolcuların doğrudan ABD’ye değil, Nebraska eyaletinde bulunan ve federal düzeyde işletilen özel bir karantina merkezine götürüleceği bildirildi. Bu merkezde, yolcuların gözlem altında tutulacağı ve gerekli tıbbi testlerin yapılacağı ifade edildi.

TAHLİYE BAŞLIYOR

Geminin 10 Mayıs Pazar günü Tenerife Limanı’na ulaşması beklenirken, liman çevresinde güvenlik ve sağlık protokollerinin en üst seviyeye çıkarıldığı aktarıldı. Yerel yetkililer, geminin limana yanaşmasıyla birlikte kontrollü tahliye ve izolasyon sürecinin başlayacağını duyurdu.

Olay, uluslararası kruvaziyer taşımacılığında son yılların en ciddi sağlık alarmı olarak değerlendiriliyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

