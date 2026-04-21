AKP'li belediyenin denetim raporu: Belediye tesisi başkanlık makamı oldu, çiçeğe milyonlar aktı!

CHP Samsun İl Başkanlığı, AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı harcamalarına ilişkin Denetim Komisyonu raporunda yer alan bulguları dikkat çekti. Raporda, belediyenin çeşitli mal ve hizmet alımlarında ihale süreçlerinin uygulanışı, doğrudan temin ve pazarlık usullerinin kullanımı ile bazı harcamaların mevzuata uygunluğu konusunda dikkat çeken tespitlere yer verildi.

CHP’li Meclis Üyesi Hasan İpek tarafından hazırlanan raporda, farklı illerdeki firmalarla yapılan sözleşmeler, bazı hizmet alımlarının zamanlaması ve bedelleri, yatırım ve organizasyon giderleri ile belediye kaynaklarının kullanım biçimine ilişkin çeşitli iddialar gündeme getirildi.

CHP, söz konusu bulguların kamu kaynaklarının şeffaf ve hukuka uygun kullanımı açısından önem taşıdığını belirterek, ilgili iddiaların yetkili mercilerce ayrıntılı şekilde incelenmesi çağrısında bulundu.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'ın aktardığına göre denetimlerde şu bulgular öne çıktı:

3 AY ÖNCE KURULAN FİRMAYA 35 MİLYON TL

"Eskişehir'de kayıtlı bir firma, Temel faaliyet konusu sebze-meyve ve gıda ticareti olan bu firma; söyleşi etkinlikleri, stant temini, DJ hizmeti, tiyatro gösterimleri, LED ekran kiralama, özel güvenlik, etkinlik çadırı, çocuk etkinlikleri, sandviç, bardak su, bardak çay gibi belediye işlerinden 24.301.581 TL almıştır.

Yine Eskişehir’den, AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ticari ilişkiye girmesinden yalnızca 3 ay önce kurulmuş bir başka firma ise benzer işlerden 11.104.183 TL daha almıştır. Toplamda iki Eskişehir firmasına aktarılan para: 35 milyon TL."

BELEDİYE TESİSİ BAŞKANLIK MAKAMINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

"Doğupark içindeki belediye tesisi, 4734 sayılı Kanun'un 21-b maddesindeki pazarlık usulü -yani doğal afet, salgın hastalık veya öngörülemeyen acil durum için öngörülen yöntem- kullanılarak 11.280.214 TL'ye Başkanlık Makamı'na dönüştürülmüştür."

22,2 MİLYON TL'LİK ÇİÇEK ALIMI

"2025 yılında 22.246.845 TL'lik çiçek temin ihalesi, Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Ancak bu madde; tarım veya hayvancılık ürünlerinin doğrudan üreticilerden alınması için öngörülmüştür."

234,5 MİLYON TL ARAÇ KİRALADI BAŞKA BAKANLIKLARA ARAÇ HİBE ETTİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında araç kiralamaya 234.543.084 TL ödediğini buna karşın Sağlık Bakanlığı'na 100 ambulans, İçişleri Bakanlığı'na 120 araç hibe ettiğini belirten CHP'li Özdağ, "Bir belediyenin, merkezi hükümetin sorumluluğundaki bu temel ihtiyaçları (ambulans, polis aracı vb.) üstlenmesi, bütçe tekniği ve yerel yönetimlerin kuruluş amacı açısından olağan bir durum değildir" dedi. Ayrıca denetim raporu, kiralanan araçlar arasında 237 Sayılı Taşıt Kanunu'nun yasakladığı lüks araçların bulunduğunu da kayıt altına alındığı belirtildi.

BAŞKA İLLERDEKİ PARTİLİ BELEDİYELERE YATIRIM

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Ordu Çatalpınar'da halı saha ve soyunma odası (5.357.700 TL), Çaybaşı ilçesine halı saha (2.812.063 TL) yaptırdığını belirten Özdağ, "5393 Sayılı Belediye Kanunu açıktır: Belediyelerin görev alanı kendi sınırlarıyla sınırlıdır. Samsun'da yatırım bekleyen mahalleler, köyler ve ilçeler varken; yasal yetki alanı dışındaki başka illere kaynak aktarmak, belediye bütçesinin amacı dışında kullanılmasıdır. Açıkça Kamu zararıdır. Samsun Büyüşehir Belediyesinin kaynak aktardığı illerin ortak özelliği hepsinin AKP'li belediye olmalarıdır" diye konuştu.

4 KAT PAHALI ÇİM TOHUMU

Özdağ, 43.428.900 TL'lik Yeşil Alan Tanzimi ihalesi dosyasında yaklaşık maliyet ile hakediş fiyatları arasında farka dikkat çekti:

4'lü karışım çim tohumu: Yaklaşık maliyette 350 TL → Hakedişte 1.500 TL (4,3 kat fazla)



Torf temini: Yaklaşık maliyette 3.756 TL → Hakedişte 22.500 TL (6 kat fazla)

MİLYONLAR HARCANAN TESİS BAŞKA ŞİRKETE DEVREDİLDİ

Doğupark'taki çocuk oyun çadırı (Balonya) için belediye şirketine 100.000.000 TL sermaye aktarımı yapıldığını ayrıca temel ve topraklama için 4.596.079 TL, beton işleri için 865.800 TL harcama yapıldığını savunan Özdağ, "Ardından tesis, encümen kararıyla 3 yıllığına aynı şirkete kiraya verilmiş; şirket ise işletmeyi üçüncü şahıslara devretmiştir" ifadelerini kullandı.