AKP'li belediyenin bir yılda faize ödediği para 'yok artık' dedirtti!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP'li Fatma Şahin'in belediye başkanlığı görevini yürüttüğü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde tartışmalı uygulamaların ardı arkası kesilmiyor. Belediyeye yönelik birçok tartışma 2025 yılı faaliyet raporlarına da yansıdı. Raporda yer alan mali ve idari veriler dikkat çekti. Raporda belediye iştiraklerinin finansal durumu, bütçe kalemleri, gelir gerçekleşmeleri ve yatırım projelerine dair veriler yer aldı.

Rapora göre belediye iştiraklerinden GAZİULAŞ’ın 3,2 milyar TL, GBB Tesis İşletmeciliği’nin ise 941 milyon TL zarar açıkladı. Bu tablo, iştiraklerin mali performansına ilişkin en dikkat çekici başlıklardan biri olarak yer alıyor.

Bütçe tarafında sermaye transferlerinin yıl içinde planlanan tutarın üzerinde gerçekleştiği, gerçekleşmenin planlamaya kıyasla %246 seviyesine ulaştığı görüldü. Gelir tarafında ise “bağış ve özel gelirler” kaleminde 1,5 milyar TL tahsilat öngörülmesine karşın yaklaşık 250 milyon TL seviyesinde gerçekleşme olduğu, bunun oran olarak %16’ya karşılık geldiği belirtildi. Gelir açığının finansmanı kapsamında yıl içinde yaklaşık 1 milyar TL tutarında kredi kullanıldığı bilgisi de dikkat çekti.

PERSONEL GİDERİ KADAR FAİZ ÖDEDİ!

Gider kalemlerine bakıldığında personel giderlerinin 1,74 milyar TL, faiz giderlerinin ise 1,49 milyar TL seviyesinde olduğu görüldü. Yatırım tarafında Nizip ve merkezde planlanan Merkez Mekanik Biyolojik ve Nizip Mekanik Ayrıştıma Tesisi gibi bazı projeler için bütçe ayrılmasına rağmen yıl içinde %0 fiziki gerçekleşme olduğu belirtildi.

309 ADET DEPREM DAVASI

Afet yönetimi bölümünde ise 2021 tarihli İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kararları hala kurum tarafından uygulanmadığı ve Afet müdahalesi için eğitimli personel eksikliği olduğu vurgulandı. Ayrıca raporda 309 adet kurum aleyhine deprem nedeniyle tazminat davası olduğu belirtildi.

