CHP'li başkan başına bastırılarak adliyeye götürüldü

Uşak’ta, Eşme Belediyesi ile bağlantılı “irtikap” suçlamasına ilişkin soruşturmada, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşinin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda Başkan Tozan ile eşi Burcu Tozan gözaltına alındı.

BAŞINA BASTIRILARAK GÖTÜRÜLDÜ

Sevk sırasında bir polis memurunun belediye başkanının başına bastığı anlar dikkat çekti. Aynı operasyon kapsamında Tozan’ın şoförü M.F., Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanı İ.U. ve belediye personeli H.D. de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan O.Ü.’nün ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin Eşme Belediyesi binasında yaptığı aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü ifade edildi. (AA)