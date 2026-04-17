Son dakika | Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi gözaltına alındı

Uşak'ta Eşme Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.