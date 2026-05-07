Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasının tarihi belli oldu. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması, 11 Mayıs 2026 günü saat 10.00’da başlayacak.

Duruşmanın, Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları içerisinde bulunan 4 No’lu Duruşma Salonu’nda yapılacağı bildirildi.

Yanardağ’ın avukatları Bilgütay Hakkı Durna ve Selin Nakipoğlu tarafından yapılan açıklamada, basın örgütleri ve kamuoyu temsilcileri duruşmayı izlemeye davet edildi. Açıklamada, kamuoyunun “doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi” amacıyla davanın takip edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

AVUKATLARINDAN ÇAĞRI

Açıklamadai "Müvekkilimiz Merdan Yanardağ’ın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "siyasal casusluk" iddiası ile yargılandığı davanın ilk duruşması 11 Mayıs 2026 günü saat 10:00’da başlayacaktır. Duruşma, Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları (Silivri) içerisinde bulunan 4 No’lu Duruşma Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Müvekkilimiz Merdan Yanardağ basın örgütlerini, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi adına, duruşmayı izlemeye davet etmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Merdan Yanardağ, 24 Ekim 2025 tarihinde yürütülen “casusluk soruşturması” kapsamında gözaltına alınmıştı. Aynı günün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığını açıklamıştı. Yanardağ, 26 Ekim 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.