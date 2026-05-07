Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Yayınlanma:
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması 11 Mayıs 2026’da Silivri’de görülecek. Yanardağ’ın avukatları, basın örgütleri ve kamuoyunu duruşmayı izleme çağrısında bulundu.

Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasının tarihi belli oldu. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması, 11 Mayıs 2026 günü saat 10.00’da başlayacak.

Duruşmanın, Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları içerisinde bulunan 4 No’lu Duruşma Salonu’nda yapılacağı bildirildi.

Yanardağ’ın avukatları Bilgütay Hakkı Durna ve Selin Nakipoğlu tarafından yapılan açıklamada, basın örgütleri ve kamuoyu temsilcileri duruşmayı izlemeye davet edildi. Açıklamada, kamuoyunun “doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi” amacıyla davanın takip edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

TELE1'e haraç mezat satış! Merdan Yanardağ'dan sert tepki: Kanalımızı yağmalamaya ve yandaşlara peşkeş çekmeye çalışıyorlarTELE1'e haraç mezat satış! Merdan Yanardağ'dan sert tepki: Kanalımızı yağmalamaya ve yandaşlara peşkeş çekmeye çalışıyorlar

AVUKATLARINDAN ÇAĞRI

Açıklamadai "Müvekkilimiz Merdan Yanardağ’ın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "siyasal casusluk" iddiası ile yargılandığı davanın ilk duruşması 11 Mayıs 2026 günü saat 10:00’da başlayacaktır. Duruşma, Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları (Silivri) içerisinde bulunan 4 No’lu Duruşma Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Müvekkilimiz Merdan Yanardağ basın örgütlerini, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi adına, duruşmayı izlemeye davet etmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Merdan Yanardağ, 24 Ekim 2025 tarihinde yürütülen “casusluk soruşturması” kapsamında gözaltına alınmıştı. Aynı günün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığını açıklamıştı. Yanardağ, 26 Ekim 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
Siyaset
Özgür Özel, savunma fuarını ziyaret etti: Gurur duyduk
Özgür Özel, savunma fuarını ziyaret etti: Gurur duyduk
'Mehmet Şimşek gitsin' diyen AKP'liler korosuna Savcı Sayan da katıldı
'Mehmet Şimşek gitsin' diyen AKP'liler korosuna Savcı Sayan da katıldı