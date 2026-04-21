TELE1'e haraç mezat satış! Merdan Yanardağ'dan sert tepki: Kanalımızı yağmalamaya ve yandaşlara peşkeş çekmeye çalışıyorlar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı TELE1’in ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı. Kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanacağı ihalenin muhammen bedeli 28 milyon TL olarak belirlenirken, son teklif verme tarihinin 16 Haziran 2026 olduğu duyuruldu.

İHALE SÜRECİ DUYURULDU

TMSF tarafından yayımlanan satış ilanında, kayyum olarak atanan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ile TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye ait mal, hak ve varlıkların “TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” adı altında satışa çıkarıldığı belirtildi.

TMSF TELE1'i satışa çıkardı

İlanda, satış işleminin 7145 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi kapsamında gerçekleştirileceği ifade edildi. Satışın kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı bir ihale süreciyle yapılacağı bildirildi.

Satış ilanında şöyle denildi:

"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı, ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ile TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 7145 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 28.000.000.- (Yirmisekizmilyon) TL’dir. “Şartname”de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 16.06.2026 tarihi saat 16:00’a kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır."

YANARDAĞ’DAN SATIŞ KARARINA TEPKİ

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada satış kararına tepki gösterdi. Yanardağ, iktidarın önce kanala kayyum atadığını, ardından TMSF aracılığıyla satışa çıkarıldığını belirterek, bunun kanalın el değiştirmesine yönelik bir girişim olduğunu ileri sürdü.

Yanardağ açıklamasında, “TELE1’e kayyum atayan iktidar, şimdi de TMSF eliyle satışa çıkararak kanalımızı yağmalamaya ve yandaşlara peşkeş çekmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“28 MİLYON TL KANALIN ÜÇ AYLIK GİDERİNDEN AZ”

Yanardağ, belirlenen satış bedelinin kanalın ekonomik büyüklüğünü yansıtmadığını savundu. TELE1’in son yıllarda mali baskılara rağmen faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Yanardağ, 28 milyon TL’lik muhammen bedelin kanalın üç aylık işletme giderinden daha düşük olduğunu öne sürdü.

Kanal çalışanlarının maaşlarının bugüne kadar aksatılmadan ödendiğini belirten Yanardağ, satış fiyatının çalışanların emeğinin karşılığını yansıtmadığını iddia etti.

“GEÇEN YIL DAHA YÜKSEK TEKLİFLER GELDİ”

Yanardağ açıklamasında, geçmişte TELE1 için daha yüksek teklifler geldiğini de ileri sürdü. Kanal için geçen yıl mevcut bedelin yaklaşık 15 katı değerinde bir teklif aldıklarını ancak bunu kabul etmediklerini belirten Yanardağ, daha önce kanalın yüzde 50 hissesi için de ihale başlangıç fiyatının yaklaşık on katı seviyesinde teklifler sunulduğunu öne sürdü.

Yanardağ, bu teklifleri TELE1’in topluma ve izleyicilere ait bir yayın kuruluşu olduğu düşüncesiyle kabul etmediklerini ifade etti.

KAMUOYUNA ÇAĞRI

Açıklamasının sonunda kamuoyuna çağrıda bulunan Yanardağ, TELE1’in satışına karşı destek istedi. Yanardağ, gazetecilere, iş dünyasına ve kamuoyuna çağrıda bulunarak kanalın satış sürecine karşı çıkılması gerektiğini savundu.

Yanardağ, TELE1’in ticari bir kuruluş olmanın ötesinde bağımsız yayıncılık anlayışıyla faaliyet gösterdiğini belirterek, kanalın “yağmalanmasına” izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Yanardağ paylaşımında bu ifadeleri kullandı: