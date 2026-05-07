Özgür Özel, savunma fuarını ziyaret etti: Gurur duyduk

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin milli savaş uçağı KAAN’a dikkat çekti. KAAN’ın uçabilir durumda olmasının önemli olduğunu belirten Özel, projeye yönelik eleştirilerin moral bozucu olmaması gerektiğini belirtti.

CHP lideri Özgür Özel, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın açıklamasında bulunan Özel, bölgedeki gelişmeler üzerinden hava savunmasının önemine dikkat çekti. Özel, "İyi bir savunma sisteminiz varsa rahat uyursunuz. Yoksa NATO'nun devreye girmesini ve Amerikan yüzer unsurlarından savunma vizelerinin olmasını istersiniz" dedi.

"BİZ KAAN'IN GÖKLERDE UÇACAĞINI GÖRÜYORUZ"

Beyin Göçüne ilişkin de konuşan Özel, "Bir yandan KAAN'ın yerli ve milli motoruyla uçacağı günü dört gözle bekliyoruz ve destekliyoruz sonuna kadar. Bununla ilgili çeşitli spekülasyonlar oluyor. İşte Dış İşleri Bakanı motorun olmadığını söylemişti ve büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Tabii dışarıdan gelecek her bir KAAN için iki motora şimdi ihtiyaç var. KAAN'ın yerli ve milli motoruyla uçacağı günü dört gözle bekliyoruz ve bunu sonuna kadar destekliyoruz. Dünyada hiçbir ülkenin muharip uçak yapıp, anında her şeyini kendisinin yapıp uçurma imkanı yok. Önemli olan motor takıldığında uçabilecek durumda olmasıdır. Ama bir yandan da KAAN'ın motorunun hızla yerli ve milli şekilde üretilmesi lazım. Biz bu hedefin sonuna kadar arkasındayız. Kimsenin moral bozmasına da gerek yok. Biz KAAN'ın göklerde uçacağını görüyoruz. Motor yurtdışından geliyor diye TUSAŞ'ımızın KAAN'ını da kimse hor görmesin. KAAN'ın uçma dışındaki enerji ihtiyaçlarını karşılayan yerli ve milli motorunu gösterdiler. Gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

