Cumhur cephesinden erken seçim çıkışı: Tarih verdi

Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 2027 yılında seçim olabileceğini belirtti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası adaylığı ile ilgili de konuşan Yapıcıoğlu, Erdoğan'ın mevcut anayasaya göre aday olamayacağına dikkat çekti.

Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara gündeminde geniş yer edinen erken seçim olasılığına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yapıcıoğlu, mevcut ekonomik tablo nedeniyle bu yıl seçim ihtimalinin olmadığını belirterek 2027 sonbaharında sandığa gidilebileceğini ifade etti:

"Bugünkü ekonomik tablo içerisinde 2026 yılı içerisinde erken seçim olmasını beklemiyorum. Ancak 2027 yılının sonbaharında sandık önümüze gelebilir."

"ERDOĞAN MEVCUT ANAYASAYA GÖRE ADAY OLAMAZ"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası adaylığına ilişkin de konuşan Yapıcıoğlu, mevcut anayasaya göre aday olamayacağını belirtti.

"Cumhurbaşkanı ile ilgili tartışmalar ise daha çok 'yeniden aday olsun mu, olmasın mı veya olabilir mi, olamaz mı?' noktasında. Şu andaki mevcut duruma göre seçimler zamanında yapılırsa anayasaya göre aday olamaz" diyen HÜDA PAR Genel Başkanı, Erdoğan'ın adaylığının önünün açılması için yeni bir anayasanın gerekli olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"O yüzden aday olabilmesi için ya anayasanın değişmesi lazım ya da Meclis kararıyla seçimlerin öne alınması lazım. Eğer Meclis kararıyla öne alınırsa bu sefer ikinci dönemini tamamlayamayacağı için üçüncü kez aday olma hakkı anayasal olarak doğuyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

