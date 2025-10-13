AKP'li Fatma Şahin'in saklamaya çalıştığı 780 bin liralık skandal ortaya çıktı çıktı

AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye Maarif Vakfı yöneticilerinin katıldığı bir organizasyon için 780 bin TL tutarında konaklama faturası ödediği ortaya çıktı. Kamuoyuna yansımayan harcama, Şahinbey Belediyesi'nin eski Meclis Üyesi CHP'li Uğur Kalkan'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu aracılığıyla yaptığı başvurular neticesinde belgelendi.

HARCAMA CHP'Lİ ÜYENİN ISRARLI SORULARIYLA ORTAYA ÇIKTI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre süreç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 25 Şubat 2025 tarihinde Team Global Şirketi'ne "Sivil Toplum Kuruluşları Lisansüstü Eğitim Zirvesi İçin Konaklama Hizmeti Alımı" açıklamasıyla 780 bin TL ödeme yapmasıyla başladı. Harcamayı fark eden CHP'li Uğur Kalkan, CİMER üzerinden belediyeye başvurarak şu soruları yöneltti:

Söz konusu sivil toplum kuruluşu kim ya da kimlerdir?

Bu toplantıya kaç kişi katılmıştır?

Toplantının belediye ile ilgisi nedir?

Belediyenin bu sorulara yanıt vermemesi üzerine Kalkan, konuyu Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na taşıdı. Kurulun devreye girmesiyle belediye, harcamaya ilişkin açıklama yapmak zorunda kaldı.

BELEDİYEDEN "ORTAK HİZMET PROJESİ" AÇIKLAMASI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan resmi yanıtta, söz konusu ödemenin Türkiye Maarif Vakfı ile yürütülen bir "ortak hizmet projesi" kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu ihale de bu kapsamda yapılmıştır. Çalışmalara Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personeli ile Türkiye Maarif Vakfı üyeleri katılmıştır" ifadelerine yer verildi.

CHP'Lİ KALKAN: KİMLERE NE KADAR KAYNAK AKTARDIĞINIZI HALKIMIZA AÇIKLAMAK BİZLERİN BOYNUNUN BORCU OLSUN

Konuyu gündeme getiren CHP'li Uğur Kalkan, yaptığı açıklamada belediyenin harcamasına ve süreçteki tutumuna tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yandaş vakıf ve derneklere nasıl destek olduğunu yaptığı bu ihaleyle bir kez daha gördük. Bu ihaleyi ortaya çıkarırken şeffaf olmadıklarını da bir kez daha gördük. Sorularımın cevabını iki defa ayrı ayrı sormama rağmen cevaplayamadılar. Geçiştirme cevaplar vermeye çalıştılar. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na başvuru yapınca ve başvurum kabul edilince cevap vermek zorunda kaldılar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında en önlerde yer alıyor. Bu kadar kaynağı canlarının istediği yerlere aktarınca, bu kadar borcun da normal olduğunu anlayabiliyoruz. Yüzde 68 görme engelli çalışanları Ali Şahan’ın kıdem, ihbar, yıllık izin gibi haklarını ödemeye yanaşmayan belediyenin söz konusu vakfa ne kadar sevecen davrandığı da gözlerden kaçmasın. İlk yerel ve genel seçimde gittiğiniz zaman kimlere ne kadar kaynak aktardığınızı halkımıza açıklamak bizlerin de boynunun borcu olsun.”

Kalkan ayrıca sosyal medya hesabından yapıtğı paylaşımda yaptığı başvuruların belgelerini de paylaşarak şu notu düştü:

"Belgeleri de paylaşayım da bir daha CİMER başvurularına saçma sapan cevaplar vermesinler. Hiç merak etmeyin;görev süreniz bitip gittikten sonra,kimlere ne kadar ödeme yaptığınızı,kimleri zengin ettiğinizi tek tek paylaşacağız. Siz ne kadar gizlemeye çalışırsanız çalışın;bu şehirde halkın hakkını savunmaya çalışan birileri var. "