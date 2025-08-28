AKP'li Fatma Şahin çocuk işçiliği övdü: 'Çok seri çalışıyorsun'

AKP'li Fatma Şahin çocuk işçiliği övdü: 'Çok seri çalışıyorsun'
Yayınlanma:
AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sosyal medyada paylaştığı bir gönderi ile tepkilere neden oldu. Şahin, kent ziyareti sırasında bir çocuk işçi ile diyaloğu dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları ise Şahin'e çocuk işçiliğini övdüğünü belirterek tepki gösterdi.

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sık sık tartışmalı kamu ihaleleriyle gündeme geliyor. Bu kapsamda belediye başkanı Fatma Şahin de eleştirilerin odağı halinde.

Fatma Şahin bu kez de kentte esnaf ziyareti yaptığı sırada bir atölyede çalışan bir çocuk ile diyaloğu dikkat çekti.

AKP'Lİ ŞAHİN'E ÇOCUK İŞÇİLİĞİ TEPKİSİ

"Yaz tatilinde aile tezgahına geçen, zanaat öğrenen güzel evlatlar..." açıklamasıyla sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapan Şahin, "Elin de nasıl marifetli, çok seri çalışıyorsun" dediği görüldü. Şahin'in çocuk işçiliğini övdüğünü belirten kullanıcılar kentteki çocuk işçi yoğunluğuna dikkat çekti.

12 YILDA 770 ÇOCUK İŞ CİNAYETİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan son 12 yılda 261'i 5-14 yaş aralığında olmak üzere en az 770 çocuk çalışırken iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Siyaset
Son Dakika | MSB'den mezuniyet tedbirleri açıklaması! Ailelere izin var mı?
Son Dakika | MSB'den mezuniyet tedbirleri açıklaması! Ailelere izin var mı?
Özgür Özel'e bir soruşturma daha açılmıştı: CHP'den ilk tepki!
Özgür Özel'e bir soruşturma daha açılmıştı: CHP'den ilk tepki!
Bakan duyurdu! Sağlık Teknofesti geliyor
Bakan duyurdu! Sağlık Teknofesti geliyor