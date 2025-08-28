AKP'li Fatma Şahin çocuk işçiliği övdü: 'Çok seri çalışıyorsun'

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sık sık tartışmalı kamu ihaleleriyle gündeme geliyor. Bu kapsamda belediye başkanı Fatma Şahin de eleştirilerin odağı halinde.

Fatma Şahin bu kez de kentte esnaf ziyareti yaptığı sırada bir atölyede çalışan bir çocuk ile diyaloğu dikkat çekti.

AKP'Lİ ŞAHİN'E ÇOCUK İŞÇİLİĞİ TEPKİSİ

"Yaz tatilinde aile tezgahına geçen, zanaat öğrenen güzel evlatlar..." açıklamasıyla sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapan Şahin, "Elin de nasıl marifetli, çok seri çalışıyorsun" dediği görüldü. Şahin'in çocuk işçiliğini övdüğünü belirten kullanıcılar kentteki çocuk işçi yoğunluğuna dikkat çekti.

12 YILDA 770 ÇOCUK İŞ CİNAYETİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan son 12 yılda 261'i 5-14 yaş aralığında olmak üzere en az 770 çocuk çalışırken iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.