Bingöl sallandı! Naci Görür'den uykuları kaçıracak açıklama geldi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Son dakika | Bingöl Yedisu'da deprem!

KANDİLLİ 4.3 DEDİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bingöl'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Kandilli, depremin saat 08:01'de yaşandığını bildirdi.

Deprem, yerin 5.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bingöl Valiliği, Yedisu ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğünde depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Saat 08.01’de Yedisu ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlgili kurumlarımız tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybı tespit edilmemiştir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadeleri kullanıldı.

NACİ GÖRÜR: ÇOK TEHLİKELİ VE DEPREM BEKLEDİĞİMİZ YER

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl depreminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı."