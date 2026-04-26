Bingöl sallandı! Naci Görür'den uykuları kaçıracak açıklama geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Bingöl’ün Yedisu ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.01’de oldu. Prof. Dr. Naci Görür, "Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır" dedi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ 4.3 DEDİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bingöl'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Kandilli, depremin saat 08:01'de yaşandığını bildirdi.

Deprem, yerin 5.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bingöl Valiliği, Yedisu ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğünde depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Saat 08.01’de Yedisu ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlgili kurumlarımız tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybı tespit edilmemiştir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadeleri kullanıldı.

NACİ GÖRÜR: ÇOK TEHLİKELİ VE DEPREM BEKLEDİĞİMİZ YER

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl depreminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı."

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Türkiye
Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Erdoğan İsrailli bakanın tehdit ettiği oyuncuyu tanımadı! "Yok, haberim olmadı"
Erdoğan İsrailli bakanın tehdit ettiği oyuncuyu tanımadı! "Yok, haberim olmadı"
Ali Erbaş itiraf etti Bakanlık görevden aldı
Ali Erbaş itiraf etti Bakanlık görevden aldı