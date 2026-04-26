Son dakika | Bingöl Yedisu'da deprem!

AFAD, Bingöl'de deprem olduğunu duyurdu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirme paylaşımına göre bu sabah saat 08.01'de kentin Yedisu ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

KANDİLLİ 4.3 DEDİ

AFAD'ın 4.4 olarak duyurduğu deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.3 büyüklüğünde oldu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bingöl Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Saat 08.01’de Yedisu ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlgili kurumlarımız tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybı tespit edilmemiştir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."