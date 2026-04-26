İstanbul'da yer altı suları raylara hasar verdi! Bazı metro durakları kapatıldı

İstanbul'da yer altı suları raylara hasar verdi! Bazı metro durakları kapatıldı
İstanbul’da yer altı suyunun akış hızının artması raylarda hasara neden oldu. Yıldız–Mahmutbey metro hattında Mecidiyeköy–Çağlayan arasındaki tünelde onarım çalışması başlatıldı. İETT'den yapılan açıklamada onarım çalışmaları süresinde ulaşımın ücretsiz İETT seferleri aracılığıyla yapılacağı bildirildi.

İstanbul’da M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nda, Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde meydana gelen hasar nedeniyle seferlerde düzenlemeye gidildi. Metro İstanbul, yer altı suyu akışındaki artışın ray hattında onarım ihtiyacı doğurduğunu açıkladı.

YER ALTI SUYU RAYLARA ZARAR VERDİ

Yetkililer, hattın makas bölgesinde yer altı suyu akış hızının beklenmedik şekilde arttığını ve bunun ray sisteminde hasara yol açtığını belirtti. Güvenli işletmenin sağlanabilmesi için bölgede teknik inceleme ve hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından kalıcı onarım çalışmalarına geçileceği ifade edildi.

SEFERLERDE YENİ DÜZENLEME

Onarım süreci boyunca hat işletmesinde değişikliğe gidildi. Buna göre, Çağlayan ile Mahmutbey arasındaki seferler Nurtepe istasyonu üzerinden aktarmalı olarak yapılacak. Yıldız ile Mecidiyeköy arasındaki seferler ise normal düzeninde devam edecek.

Gece metrosu uygulamasının da geçici olarak yalnızca Çağlayan–Mahmutbey arasında hizmet vereceği duyuruldu.

ÜCRETSİZ İETT DESTEĞİ

Metro hattının hizmet veremediği Nurtepe–Mecidiyeköy arasındaki ulaşım için ücretsiz İETT seferleri devreye alındı. Yetkililer, yolcu mağduriyetini azaltmak amacıyla alternatif ulaşım planlamasının sürdüğünü belirtti.

Metro İstanbul, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ve gelişmelerin resmi kanallar üzerinden duyurulacağını kaydetti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gelişmeler sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden düzenli olarak paylaşılacaktır. Bu süre boyunca Çağlayan-Mahmutbey arasında Nurtepe İstasyonu aktarmalı olarak seferler gerçekleştirilecektir. Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleri ile ulaşım sağlanacaktır. Yıldız-Mecidiyeköy arasında ise seferler normal düzeninde devam etmektedir. Çalışma tamamlanana kadar hattımızda gece metrosu seferleri Çağlayan-Mahmutbey istasyonları arasında yapılacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Türkiye
İmamoğlu'ndan Sakarya mitingine davet
İmamoğlu'ndan Sakarya mitingine davet
Son dakika | Uşak'ta polise pompalı tüfekle saldırı! 2 polis yaralı
Son dakika | Uşak'ta polise pompalı tüfekle saldırı! 2 polis yaralı