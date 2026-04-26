İstanbul'da yer altı suları raylara hasar verdi! Bazı metro durakları kapatıldı

İstanbul’da M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nda, Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde meydana gelen hasar nedeniyle seferlerde düzenlemeye gidildi. Metro İstanbul, yer altı suyu akışındaki artışın ray hattında onarım ihtiyacı doğurduğunu açıkladı.

YER ALTI SUYU RAYLARA ZARAR VERDİ

Yetkililer, hattın makas bölgesinde yer altı suyu akış hızının beklenmedik şekilde arttığını ve bunun ray sisteminde hasara yol açtığını belirtti. Güvenli işletmenin sağlanabilmesi için bölgede teknik inceleme ve hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından kalıcı onarım çalışmalarına geçileceği ifade edildi.

SEFERLERDE YENİ DÜZENLEME

Onarım süreci boyunca hat işletmesinde değişikliğe gidildi. Buna göre, Çağlayan ile Mahmutbey arasındaki seferler Nurtepe istasyonu üzerinden aktarmalı olarak yapılacak. Yıldız ile Mecidiyeköy arasındaki seferler ise normal düzeninde devam edecek.

Gece metrosu uygulamasının da geçici olarak yalnızca Çağlayan–Mahmutbey arasında hizmet vereceği duyuruldu.

ÜCRETSİZ İETT DESTEĞİ

Metro hattının hizmet veremediği Nurtepe–Mecidiyeköy arasındaki ulaşım için ücretsiz İETT seferleri devreye alındı. Yetkililer, yolcu mağduriyetini azaltmak amacıyla alternatif ulaşım planlamasının sürdüğünü belirtti.

Metro İstanbul, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ve gelişmelerin resmi kanallar üzerinden duyurulacağını kaydetti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: