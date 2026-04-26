Akdeniz Üniversitesi'nde sipariş ilan iddiası: Yörük kıyafeti çalışması istendi

Üniversitelerde sipariş ilan iddiaları durmak bilmiyor. Akdeniz Üniversitesi'nde açılan ilanda 'Yörüklerin giyim-kuşamı üzerine çalışma yapmış olma' şartı arandı.

Üniversitelerde 'adrese teslim' kadro ilanı tartışmaları sürerken, son örnek Akdeniz Üniversitesi’nden geldi. Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Kuramları ve Eleştirisi Anabilim Dalı için açılan akademik kadro ilanında yer alan özel şart dikkat çekti.

Birgün'de yer alan habere göre ilanda, adaylardan 'Yörüklerin giyim-kuşamı üzerine çalışma yapmış olma' kriteri istendi. Söz konusu şart, akademik çevrelerde liyakat ve eşitlik ilkeleri açısından tartışma yarattı.

1. Ulusal Yörük Türkmen Şenliği

Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, yaptığı açıklamada ilandaki spesifik kriterlerin, sanat kuramı ve eleştirisi disipliniyle doğrudan bağlantılı olmadığını savundu. Acar, bu tür şartların belirli bir adayı işaret ettiği yönündeki şüpheleri güçlendirdiğini ifade etti.

Acar ayrıca, kadroya atanan adayın akademik çalışmalarının ilan edilen alanla uyumlu olmadığı ve başvuru dosyasındaki çalışmaların puanlanmasında mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı yönünde iddialar bulunduğunu dile getirdi.

Açıklamada, akademik kadroların kişisel ilişkiler yerine bilimsel yeterlilik esas alınarak belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

