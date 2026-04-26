Kavgayı ayırmak isterken canından oluyordu! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Mecidiyeköy'de iddiaya göre zabıta ekipleriyle işportacılar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araya girmek isteyen bir esnaf, işportacılar tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken esnafın kendisini darbedenlerden şikayetçi olacağı öğrenildi.