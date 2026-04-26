İmralı Süreci İran'a mı takıldı? "Böyle bir ortamda yasal düzenleme..."

TBMM bünyesinde kurulan komisyon, İmralı Süreci'ne dair raporunu tamamlayalı iki aydan fazla bir süre geride kaldı. Ancak bu süre zarfında atılacak hukuki adımlar konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Meclis’in hazırladığı raporda, hukuki sürecin başlaması, örgütün silah bıraktığının güvenlik birimleri tarafından kesin olarak teyit edilmesi şartına bağlanmıştı.

Yakın zamanda MİT Başkanı İbrahim Kalın, AKP yönetimine konuyla ilgili bir sunum yaptı. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AKP kaynakları, sahadaki incelemelerde 'sembolik silah bırakma' dışında dikkat çekici bir gelişme olmadığını aktardı.

İKTİDAR CEPHESİ: HUKUK MADDİ GERÇEKLİK ÜZERİNE OLUŞUR

İktidar kurmayları, sahadaki duruma işaret ederek yasal düzenleme belirsizliğinin örgütten kaynaklandığını savunuyor. AKP kaynakları, yasa çıkarma sürecindeki duraklamayı şu sözlerle ifade etti:

"Örgüt silah bırakmamış, örgütün varlığı devam ediyor. Biz bu durumda nasıl yasa çıkaracağız? Hukuk maddi gerçeklik üzerine oluşur. Şu anda silah bırakıldığına dair maddi bir gerçeklik yok. DEM Parti, tahminle ve belirsizlikler üzerine bir hukuki metin yazılmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Yani gecikme bizden değil, örgütten kaynaklanıyor. Silah bırakma konusunda somut bir gelişme olursa, yasal adımlar hemen atılır. Bunun için MİT’in ve diğer doğrulama mekanizmalarından gelecek teyitleri bekliyoruz."

YASAL DÜZENLEMEYE "İRAN" FRENİ

İktidar kanadına göre, örgüt cephesinden silah bırakma ve mağaraların boşaltılması yönünde yeni bir adım gelmemesinde bölgedeki dış dinamikler de rol oynuyor. İran'daki gelişmelerin örgütü 'farklı beklenti ve hareketler içerisine girmesine' ittiğini belirten AKP kurmayları, yasal takvimin ertelenmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Biz, bu ay içerisinde gerekli teyit ve tespitlerin yapılıp yasal düzenleme aşamasına geçilmesi gerektiğini düşünüyorduk; ancak İran faktörü araya girince durum değişti. Böyle bir ortamda yasal düzenleme yapmak, eski sürece dönmek anlamına gelir; biz de bunu kesinlikle istemiyoruz. Teyit ve tespitten sonra yasal düzenleme yapılması gerektiği konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu sebeple öncelikle İran konusunun netleşmesi gerekiyor. Gidişatı takip edeceğiz; örgüt üzerine düşeni yaptığında yasal düzenlemeler gündeme gelecektir."

DEM PARTİ'YE 'KANDİL VE RANT' ELEŞTİRİSİ

Silah bırakma süreci tamamlanmadan DEM Parti'den gelen yasal düzenleme taleplerini gerçekçi bulmayan AKP kaynakları, inisiyatifin kendi ellerinde olduğunu vurguladı. İktidar yetkilileri, "Bu işin ilerleyişi bize bağlı; DEM Parti’nin ne söylediğinin bu noktada bir önemi yok. Sahada gerekli adımlar atılmadığı sürece bir gelişme yaşanmaz" diyerek DEM Parti ve PKK'nın süreçte samimi olmadığını öne sürdü.

Sürecin başındaki "Kandil’in, Öcalan’ın iradesini yok saydığı" görüşünü yineleyen AKP kurmayları, şu görüşü dile getirdi: