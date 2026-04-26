2026 yılı için korkutan 'aşırı sıcaklık' uyarısı! Dünya Meteoroloji Örgütü resmen duyurdu: El Nino geri dönüyor

Dünya genelinde hava dengelerini altüst eden, rekor sıcaklıklara ve ekstrem hava olaylarına davetiye çıkaran El Nino fenomeni için geri sayım başladı. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel iklim sistemini kökten etkileyecek yeni bir rapor yayımlayarak uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, aşırı sıcaklık artışlarına neden olan El Nino hava olayının 2026 yılının ortalarından itibaren yeniden etkili olması bekleniyor.

WMO’DAN KRİTİK RAPOR: 2026 YILINA DİKKAT!

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan WMO İklim Tahmin Birimi Şefi Wilfran Moufouma Okia, kurumun hazırladığı "Küresel Mevsimsel İklim Güncellemesi" başlıklı raporun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Okia, iklim modellerinin net bir değişime işaret ettiğini vurgulayarak, El Nino’nun dönüş tarihine dair önemli bir projeksiyon sundu.

Okia’nın açıklamalarına göre, El Nino koşullarının Mayıs-Temmuz 2026 dönemi kadar erken bir tarihte geri dönme ihtimali oldukça yüksek. Bu durumun, küresel ölçekte hem sıcaklık hem de yağış düzenleri üzerinde çok ciddi değişimlere yol açması bekleniyor.

EKVATOR PASİFİK’TE DENİZ SUYU SICAKLIKLARI HIZLA YÜKSELİYOR

WMO raporunda yer alan verilere göre, Ekvator Pasifik bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklıklarında belirgin bir artış gözlemleniyor. Bu değişim, El Nino’nun ayak sesleri olarak nitelendiriliyor. Şu an için hava koşullarının "nötr" seyrettiğini ifade eden uzmanlar, bu durumun kısa süre içinde yerini El Nino’nun yoğun etkilerine bırakacağını öngörüyor.

Okia, mevcut iklim modellerinin yıl başında nötr sinyaller verdiğini ancak güncel verilerin El Nino başlangıcına işaret ettiğini belirterek, bu durumun önümüzdeki aylarda daha da yoğunlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

KÜRESEL ÖLÇEKTE "NORMALİN ÜZERİNDE" SICAKLIK BEKLENTİSİ

Sadece uzun vadeli değil, kısa vadeli tahminlerini de paylaşan WMO yetkilisi Okia, önümüzdeki üç aylık periyoda dair çarpıcı bilgiler verdi. Yapılan tahminlere göre, gelecek üç aylık dönem dünya genelinde neredeyse tamamen "normalin üzerinde kara yüzeyi sıcaklıklarının" hakimiyetinde geçecek. Bu sıcaklık artışlarının yanı sıra, yağış düzenlerinde de bölgeler arasında büyük farklılıklar oluşması bekleniyor.

Dünya yeni bir sıcaklık dalgasına hazırlanıyor: El Nino kapıda!

EL NİNO VE LA NİNA NEDİR? DÜNYAYI NASIL ETKİLİYOR?

İklim sisteminin en güçlü oyuncuları olan El Nino ve La Nina, küresel hava durumunu belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor:

El Nino Nedir?: Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen bu hava olayı, okyanus yüzeyindeki suların ısınmasıyla başlar. Öncelikle okyanus kıyısındaki bölgeleri, ardından zincirleme bir etkiyle tüm dünyada sıcaklıkların yükselmesine neden olur.

La Nina Nedir?: El Nino’nun tam tersi olarak bilinir. Okyanus sularının soğumasıyla karakterize edilir ve dünya genelinde daha serin hava koşullarının yaşanmasına yol açar.

Nötr Durum: El Nino ve La Nina arasındaki geçiş dönemlerinde görülen, doğal ve olağan hava olaylarının yaşandığı süreci ifade eder.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün bu son uyarısı, 2026 yılı ve sonrasında insanlığın yeni bir sıcaklık dalgasına hazırlıklı olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisiyle bu tür doğa olaylarının şiddetinin daha da artabileceği konusunda hemfikir.