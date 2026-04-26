İmamoğlu'ndan Sakarya mitingine davet

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sakarya’da düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için halka katılım çağrısı yaptı.

CHP, bugün saat 16.30'da Sakarya’da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" başlığıyla bir mitingi düzenleyecek. Partinin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu önemli buluşmaya ilişkin sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımlayarak halkı meydana davet etti.

İmamoğlu’nun miting çağrısı, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. 26 Nisan’daki buluşmanın yer ve zaman bilgilerinin hatırlatıldığı paylaşımda, İmamoğlu’nun mesajı doğrudan seçmenlere ulaştırıldı.

"BEN DE EKRAN BAŞINDA SİZLERLEYİM"

Hukuki durumu nedeniyle Sakarya’daki meydanda fiziksel olarak bulunamayacak olan Ekrem İmamoğlu, mesajında halka şu sözlerle seslendi:

"Yarın Sakarya’da buluşuyoruz. Ben de ekran başında sizlerleyim."

MİTİNG SAAT 16.30’DA BAŞLAYACAK

CHP’nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, bugün Sakarya’da gerçekleştirilecek. Seçilmiş belediye başkanı ve tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı sıfatıyla mesaj gönderen İmamoğlu, saat 16.30’daki buluşmayı takip edeceğini vurgulayarak tüm vatandaşları meydana davet etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Türkiye
İstanbul'da yer altı suları raylara hasar verdi! Bazı metro durakları kapatıldı
İstanbul'da yer altı suları raylara hasar verdi! Bazı metro durakları kapatıldı
Son dakika | Uşak'ta polise pompalı tüfekle saldırı! 2 polis yaralı
Son dakika | Uşak'ta polise pompalı tüfekle saldırı! 2 polis yaralı