İmamoğlu'ndan Sakarya mitingine davet

CHP, bugün saat 16.30'da Sakarya’da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" başlığıyla bir mitingi düzenleyecek. Partinin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu önemli buluşmaya ilişkin sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımlayarak halkı meydana davet etti.

İmamoğlu’nun miting çağrısı, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. 26 Nisan’daki buluşmanın yer ve zaman bilgilerinin hatırlatıldığı paylaşımda, İmamoğlu’nun mesajı doğrudan seçmenlere ulaştırıldı.

"BEN DE EKRAN BAŞINDA SİZLERLEYİM"

Hukuki durumu nedeniyle Sakarya’daki meydanda fiziksel olarak bulunamayacak olan Ekrem İmamoğlu, mesajında halka şu sözlerle seslendi:

"Yarın Sakarya’da buluşuyoruz. Ben de ekran başında sizlerleyim."

MİTİNG SAAT 16.30’DA BAŞLAYACAK

