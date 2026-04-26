Son dakika | Uşak'ta polise pompalı tüfekle saldırı! 2 polis yaralı

Son dakika | Uşak'ta polise pompalı tüfekle saldırı! 2 polis yaralı
Son dakika haberi... Uşak'ın Ulubey ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 polis yaralandı. Metruk bir binada saklandığı tespit edilen şüpheli ekiplerin çalışması sonucu teslim oldu.

Uşak'ın Ulubey ilçesi Dilaver Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir adreste aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıldı. Evin bahçesinden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu polis memuru İ.Ş. (29) ve E.E.A. (36) yaralandı. Yaralanan bir polisin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yaralanan polisler ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polislere pompalı tüfekle ateş açarak 2 polisi yaralayan ve olay yerinden kaçan şüphelinin E.R. (40) olduğu belirlendi.

SALDIRIYI YAPIP KAÇTI

Ekiplerce dron desteğiyle yürütülen çalışmada şüphelinin ilçe merkezinde metruk bir binada saklandığı tespit edildi.

ÖZEL HAREKAT GİTTİ

Zanlının, bulunduğu binadan ekiplere ateş açmaya devam etmesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri yönlendirildi.

3 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu ikna edilen E.R, teslim oldu.

VALİDEN AÇIKLAMA: BİR POLİS AĞIR YARALI

Uşak Valisi Serdar Kartal, Ulubey İlçe Emniyet Amirliği'ne gelerek konuyla ilgili Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç'tan bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Kartal, şunları söyledi:

"Bugün Ulubey ilçemizde menfur bir saldırı yaşadık. Aile içi şiddetle ilgili bir şikayete giden polis arkadaşlarımıza, bir saldırgan şahıs tarafından pompalı tüfekle yakın mesafeden ateş açıldı. Bir polisimizin durumu biraz ağır olduğu için onu İzmir'e sevk ettik. Diğer arkadaşımız da bacağından yaralandı. Onu da taburcu ettiler. Şimdi evinde istirahat halinde. Saldırgan şahıs da bizim özel harekat ekiplerimiz tarafından ikna edilerek sağ olarak ele geçirildi. Konuyla ilgili hem adli hem idari soruşturmamız devam ediyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

