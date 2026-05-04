İstanbul’daki Özel İtalyan Lisesi’nde Türk öğretmenlerin 2 Şubat’ta başlattığı grev devam ediyor. Grevin temel nedeni, İtalyan ve Türk öğretmenler arasındaki ücret farkının giderilmemesi ve ayrımcı uygulamalar. Süreç, Tez-Koop-İş İstanbul 5 No'lu Şube aracılığıyla yürütülüyor.

Tez-Koop-İş Sendikası ile okul yönetimi arasında uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine öğretmenler 2 Şubat’ta greve çıktı. Greve katılan 14 öğretmen nedeniyle haftalık 287 ders saati boş kaldı.

26 ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLDİ

Bu gelişme üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 5 Mart 2026 tarihli işlemle farklı devlet okullarında görev yapan 26 öğretmeni kısmi zamanlı olarak okula görevlendirdi.

Sendika ise bu adımı “grev kırıcılığı” olarak nitelendirerek yargıya başvurdu. Dava dilekçesinde, yapılan görevlendirmelerin anayasal güvence altındaki grev hakkını fiilen ortadan kaldırdığı ve idarenin böyle bir yetkisinin bulunmadığı savunuldu.

İdare ise mahkemeye sunduğu savunmada, öğrencilerin eğitim hakkının zarar gördüğünü, velilerden gelen başvurular doğrultusunda öğrencilerin üstün yararı gözetilerek işlem tesis edildiğini ileri sürdü.

MEB'İN GREV KIRICILIĞINI MAHKEME DE TESCİL ETTİ!

Dosyayı inceleyen Ankara 4. İdare Mahkemesi, kritik bir değerlendirme yaptı. Mahkeme, yürürlükteki mevzuata göre kanuni grev süresince işçilerin yerine başka personel görevlendirilmesinin mümkün olmadığını ve kamu otoritelerinin alacağı tedbirlerin grev hakkını etkisiz kılacak nitelikte olamayacağını vurguladı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Kararda, her ne kadar görevlendirmeler doğrudan işveren tarafından yapılmasa da idarenin bu işlemiyle grev hakkının engellendiği vurgulandı. Bu nedenle söz konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldı. Mahkeme ayrıca, işlemin uygulanmaya devam etmesi halinde telafisi güç zararlar doğabileceğine dikkat çekerek yürütmenin durdurulmasına hükmetti. 21 Nisan 2026 tarihli karar oy birliğiyle alınırken, taraflara 7 gün içinde itiraz yolu açık bırakıldığı ifade edildi.