49. İktisatçılar haftası başlıyor

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti'nin (İFMC), bu yıl 49.uncusunu düzenleyeceği "İktisatçılar Haftası", 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

"Toplumsal kriz ve belirsizlikler" ana başlığı ile iki gün, beş oturum şeklinde gerçekleşecek 49. İktisatçılar Haftası’nda, haftanın açılış konuşmasını Prof. Dr. İzzeddin Önder yapacak ve iki gün boyunca bu ana başlık çerçevesinde güncel ekonomik ve toplumsal sorunlar farklı boyutlarıyla ele alınacak.

Pek çok kritik konunun tartışılması amaçlanan haftada, günümüz dünyasının kırılganlıkları ve Türkiye’nin, bu yeni dengelerdeki konumu derinlemesine ele alınacak. Oturumlarda; alanlarında uzman, pek çok konuşmacı, görüşlerini paylaşacak.

Bugüne kadar düzenlenen İktisatçılar Haftalarının bir özelliği de her bir gününün İktisat Fakültesi Camiasına katkıları olan değerli bir isme armağan edilmesidir. Bu bağlamda 49. İktisatçılar
Haftasının ilk günü Prof. Dr. Necip Çakır’a, ikinci günü ise Prof. Dr. Ahmet Kızıl’a armağan ediliyor.

GENİŞ KİTLELERE ULAŞIYOR

İktisatçılar Haftası; 1974 yılından bu yana dünyamızın ve ülkemizin ekonomik, sosyal sorunlarının, gelecek arayışlarının, çözüm önerilerinin, farklı görüşlerin bir araya getirilerek tartışılmasını hedefliyor. Akademisyenlerin, yazarların ve aydınların katılımı ile gerçekleşen İktisatçılar Haftası'nın her yılı, İktisat Dergisi Özel Sayısı olarak geniş kitlelerle buluşuyor.

İktisatçılar Haftası'nı düzenleyen İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti (İFMC), 1943 yılında kuruldu. 2026 yılında 83 yaşına giren, ülkemizin en eski mezun derneklerinden biri olan İFMC'nin, İktisat Dergisi, İktisatçılar Haftası gibi etkinlikleriyle, ülkemizin düşün dünyasında önemli bir yeri var.

