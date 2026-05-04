İç Anadolu'nun zirvesine mayıs ayında kar yağdı

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden İç Anadolu'nun zirvesi olarak adlandırılan Erciyes'e mayıs ayında kar yağdı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayseri genelinde dün etkili olan sağanak Erciyes'te yerini kar yağışına bıraktı.

Kar, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili oldu.

KAYAK SEZONU DEVAM EDİYOR

Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan Erciyes'te kayak sezonu devam ediyor. (AA)

ERCİYES HAKKINDA

Erciyes, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan sönmüş bir yanardağ. Kayseri'nin 25 km güneybatısındaki Sultansazlığı ovaların'ın yanından yükselen büyük kütleli bir stratovolkandır.

Erciyes, 3.917 metreye ulaşan zirvesi ile İç Anadolu'nun en yüksek dağıdır. 3300 kilometrekarelik alanı kaplar. Torosların kuzeydoğu uzantısı olan Aladağlar'ın en yüksek noktası olduğu kabul ediliyor.

