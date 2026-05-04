Son dakika |Özgür Özel partinin saha stratejisini açıkladı: En iyi savunma saldırıdır

CHP, 'Tüm örgütle sahaya' stratejisi için Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saha stratejisinin detaylarını paylaştı:

Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Partimizin stratejisini belirlemek için şimdiye kadar yaptığımız toplantılarda bundan sonra ne olacak, nasıl mücadele verilecek sorularına yanıt aradık. Buna çokça kullanılan bir yanıtımız var: En iyi savunma hücumdur arkadaşlar.

Bugünden sonra CHP, ona bu kötülüğü yapanları değiştirmek, iktidar olmak, adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin kronikleşmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatacak.

CHP tüm kadrolarıyla birlikte, seçim gününe kadar sahaya çıkıyor. Bugün Türkiye'de CHP örgütü, cumhurbaşkanı aday ofisindeki politika kurulu başkanları, il-ilçe başkanları, sandık görevlileri sokağa çıkıyorlar ve ıslak imzalı tutanakları almadan geri dönmeyecekler. Seçim çalışmaları bundan sonra yeni bir evreye girmiştir ve bu işin son günü seçimi kazandığımız gündür. O güne kadar durmadan çalışacaklar.

"DÖRT KOLDAN SAHADAYIZ"

Merkezi düzeyde dört koldan sahadayız. MYK, PM, Cumhurbaşkanı aday ofisi ve milletvekillerimiz, ayrınca il ve ilçelerde görevlilerimiz, kadın kollarımız ve sandık görevlilerimiz sahada olacaklar.

106 bin sandık görevlisi, o gün oy kullanacak, sandıklarındaki seçmenlerle birebir görüşmeye, göz hizasından iletişim kurmaya, onların elini sıkmaya, onları tanımaya ve onlarla birlikte olmaya başlıyor.

Rakam 4 Mayıs 2026 itibarıyla 106 bindir. Ellerindeki benim sandığım programı ve saha ziyaretlerine bu sabah çıkmaya hazır olduklarını bildirdiler.

Hedefimiz 186 bindir ve iki ay içinde buna ulaşmayı hedefliyoruz.

Bugünden itibaren çarşıda pazarda, sokakta çalmadık kapı sıkılmadık el bırakmadan çalışmaya başlıyoruz diyemem... Örgütümüzün halen çalışmakta olan neferlerine haksızlık olur ama tam kadro bu çalışmalara katılıyoruz.

Biz 2023 seçiminden bu yana böyle bir seferberlik hali için örgütümüzü sokaktan hiç çekmeden ve günü geldiğinde zaten alışık oldukları mobilize tutmaya çalışmıştık. 105 miting yaptık ve bunun sonunda 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık.

Bu başarı sonrasında 'tadını çıkaralım' demedik, halk buluşmaları ve tematik mitinglerle saha çalışması ve halk buluşması yaptık.

"15,5 MİLYON KİŞİ GELDİ, SEÇTİ, TARİHE GEÇTİ"

Milletimizin yerel seçimlerde iktidar değişimi istediğini göstermesiyle cumhurbaşkanı adayını yine sahada ön seçimle belirleme kararımız oldu. 23 Mart günü bir ön seçim yapacağımızı ve bu seçimde adayımızı belirleyeceğimizi ilan etmiştik.

O kararla üye sayımız 1,2 milyondan 2 milyona yaklaşan bir rakama ulaştı. Tam ön seçim günü cumhurbaşkanı adayımızı tutukladılar.

Biz de halkımızı o önseçim sandıklarda bizimle dayanışmaya davet ettik. 15,5 milyon vatandaşımız sandıklara gelerek, kuyruklar oluşturarak darbeye karşı çıktı. Darbecilerin zorbalığına 15,5 milyon vatandaşımız bir pazar günü verdi, geldi-seçti ve tarihe geçtiler.

Adayımızın tutuklanmasıyla birlikte tarihin en büyük imza kampanyasını başlattık. 25,5 milyon vatandaşımız "adayımı bırak sandığı getir adayımı yanımda sandığı önümde istiyorum" diyen metne imza attı.

Bu çalışmaların ardından 19 Mart darbesine Saraçhane'de direndiğimiz 7 gün sonrasında durmayacağımızı ilan etmiş, mitinglere devam kararı almıştık.

İstanbul'un tüm ilçelerinde miting yaptık, 3 bölgede miting yaptık, dün 107'ncisini yaptığımı "İrade Milletindir" mitingleriyle sahada ve sokaktayız.

Dün Karabük'teydik, meydana sığılmamış olması tüm basın yayın organlarında gündemdeydi.

Daha önce hiç gidemediğimiz meydanları kimsenin dolduramadığı bir kalabalıkla doldurmamız, orada yapılanın bir siyasi partinin daveti değil, orayı dolduranın milletin adalete duyduğu özlem olduğunun altını çizmek isteriz. Bir siyasi partiyi değil cumhuriyetin en büyük kazanımı olan sandığı savunmaya gelenler doldurdu o meydanları.

"DEMOKRASİYİ KURTARMADAN EVE DÖNMEYİN"

Kasım 2023'ten beri 242 kez meydanda olan milletimize demokrasiyi kurtarmadan eve dönmemeleri çağrısını yapıyoruz. Herkes çağrıldığında sokakta, meydanda orada buluşmalı ve son sözü de sandıkta söylemeli, milleti kurtarmalıdır. Onlar evlerine döndüğünde bizleri de kapılarında bulacaklar.

Gelirde, vergide, mahkemede, sosyal hayatta adalet yok. Bitmeyen bir ekonomik krizin içindeyiz, iktidar değişmedikçe bu krizin biteceğine dair bir işaret de yoktur. Bugün açıklanan rakamlarla 4 aylık enflasyon yüzde 14,6'ya ulaşmıştır. Bu iktidarın bu yıl başlarken yıllık enflasyon hedefi yüz de 16 idi. 1 yılda ulaşılacak rakama TÜİK rakamlarıyla bile 4 ayda ulaştılar.

Emekliye, işçiye, memura verilen zamlar bu hedefe göre verilmiş ama o orana 4 ayda ulaşılmıştır.

Her gün zam ve hukuksuz operasyon haberlerine uyanıyoruz. Tüm bu adaletsizliklere karşı sokaktayız. Türkiye'yi bu hale getirenler Türk halkına umut olamadı asla da olamayacaklar.

Hiçbir operasyon, hiçbir kumpas bizi yolumuzdan çeviremeyecek, pusular bizi durduramayacak.

