İstanbul'da 'sahte ikamet izni' operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

İstanbul’da sahte belgeler hazırlayarak yabancı uyruklu şahıslara hukuksuz şekilde ikamet izni aldırdığı belirlenen suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

SAHTE BELGELER VE TAHRİFAT TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, resmi makamlara sunulan belgelerde tahrifat yapıldığı, tamamen sahte evraklar düzenlendiği ve gerçeğe aykırı taahhütnamelerle suç işlendiği belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından kimlikleri ve adresleri netleşen şüphelilere yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Baskınlarda şebeke üyesi olduğu iddia edilen 31 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belge ve dijital materyale el konuldu.

Tokat'ta istinat duvarı çöktü: Araç aşağı düştü!

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyon kapsamında elde edilen belgelerin incelenmesiyle suçun detaylarının ve bağlantılı diğer şahısların da ortaya çıkarılması bekleniyor. (DHA)