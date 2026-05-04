İstanbul'da 'sahte ikamet izni' operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte evrak ve tahrifatla yabancılara ikamet izni aldırdığı tespit edilen suç şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE BELGELER VE TAHRİFAT TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, resmi makamlara sunulan belgelerde tahrifat yapıldığı, tamamen sahte evraklar düzenlendiği ve gerçeğe aykırı taahhütnamelerle suç işlendiği belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından kimlikleri ve adresleri netleşen şüphelilere yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Baskınlarda şebeke üyesi olduğu iddia edilen 31 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belge ve dijital materyale el konuldu.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyon kapsamında elde edilen belgelerin incelenmesiyle suçun detaylarının ve bağlantılı diğer şahısların da ortaya çıkarılması bekleniyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

