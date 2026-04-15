İzmir halkı derin bir nefes alıyor. Geçtiğimiz yıl kapıya dayanan susuzluk tehlikesi, 2026 baharıyla birlikte yerini umut verici bir tabloya bıraktı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verileri, kentin can damarı olan barajlardaki doluluk oranlarının rekor seviyede arttığını ortaya koyuyor.

KURAKLIĞIN PENÇESİNDEN BOLLUĞA DÖNÜŞ

İzmir’de geçtiğimiz yıl yaşanan şiddetli kuraklık, su kaynaklarını tükenme noktasına getirmişti. Ancak 2026 yılının ilk aylarından itibaren etkili olan yoğun yağışlar, kentin ana içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'ndaki manzarayı tamamen değiştirdi.

Geçen yılın Nisan ayında yüzde 15 seviyelerine kadar inen doluluk oranı, son yağış dalgasıyla beraber devasa bir sıçrama yaptı. 15 Nisan 2026 itibarıyla Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 53,26 seviyesine tırmandı.

TAHTALI BARAJI’NDA HACİM ÜÇ KATINA ÇIKTI

Rakamlar kentin su rezervindeki toparlanmayı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Geçen yılın aynı döneminde 64 milyon metreküp seviyesinde kalan toplam su hacmi, bu yıl 172 milyon 486 bin metreküpe ulaşarak yaklaşık üç katlık bir artış gösterdi.

Barajdaki kullanılabilir su miktarının 152 milyon 886 bin metreküp olarak kaydedilmesi, kentin kısa vadeli su ihtiyacının güvence altına alındığını kanıtlıyor.

İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM (İZSU VERİLERİYLE)

15 Nisan 2026 itibarıyla İzmir’e su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Tahtalı Barajı: % 53,26

Balçova Barajı: % 98,61

Ürkmez Barajı: % 97,55

Gördes Barajı: % 40,07

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %81,48

GÖRDES BARAJI KÜLLERİNDEN DOĞDU

Kentin bir diğer kritik su kaynağı olan Gördes Barajı da mucizevi bir geri dönüşe imza attı. 2026 yılının Şubat ayı başında sıfır noktasına kadar gerileyen ve alarm veren baraj, sel suları ve yoğun yağışlar sayesinde hızla dolmaya başladı.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında sadece yüzde 5,23 olan doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 40,07 seviyesine yükselmiş durumda. Barajdaki kullanılabilir su miktarı 25 milyon metreküpten 175 milyon 459 bin metreküpe çıkarken, toplam hacim ise 190 milyon 959 bin metrekübe ulaştı.

İZMİR İÇİN 2035 YILINA KADAR MÜJDE

Uzmanlar, Gördes Barajı’ndaki teknik aksaklıkların giderilmesinin kapasite kullanımını doğrudan etkilediğini vurguluyor. Prof. Dr. Yaşar, Gördes’in fiziksel kapasite olarak Tahtalı’dan daha büyük bir yapıya sahip olduğunu ve mevcut su miktarının kenti rahatlatacak düzeye ulaştığını belirtti.

Yağış rejimindeki iyileşmenin önümüzdeki yıllarda da süreceğini öngören uzmanlar, İzmir için oldukça iddialı bir tahminde bulundu. Mevcut doluluk oranları ve beklenen yağışlar ışığında, İzmir’de 2035 yılına kadar ciddi bir su krizi yaşanması beklenmiyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajdaki mevcut su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eder. Yüzde (%) olarak belirtilir ve su kaynaklarının durumunu anlamak için kritik bir göstergedir. Bu oran, içme suyu, tarım ve enerji üretimi planlamasında önemli rol oynar. Düşük doluluk oranı kuraklık riskini, yüksek oran ise su fazlasını gösterebilir. Özellikle büyük şehirlerde su yönetiminin temel verilerinden biridir.

İZMİR BARAJLARI İÇİN GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

İzmir’de barajlar için ideal doluluk oranı genellikle %60 ile %80 arası kabul edilir. Bu aralık, hem su ihtiyacını karşılamak hem de olası kurak dönemlere hazırlıklı olmak açısından güvenlidir. %40’ın altına düşen seviyeler riskli kabul edilir ve su tasarrufu önlemleri gündeme gelir. %90 ve üzeri seviyelerde ise taşkın kontrolü önem kazanır. Mevsimsel yağışlara göre bu oranlar değişkenlik gösterebilir.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Baraj doluluk oranı, mevcut su hacminin toplam baraj kapasitesine bölünmesiyle hesaplanır. Elde edilen sonuç 100 ile çarpılarak yüzdeye çevrilir. Formül şu şekildedir: (Mevcut Su Miktarı / Toplam Kapasite) x 100. Örneğin 100 milyon metreküp kapasiteli bir barajda 50 milyon metreküp su varsa doluluk oranı %50’dir. Bu hesaplama düzenli ölçümlerle güncellenir. (DHA)