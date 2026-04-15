İzmir'de dev kesinti dalgası: İZSU 10 ilçeyi tek tek sıraladı
15 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
15 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir’in 10 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
15 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
İzmir, Aliağa – Çakmaklı Mahallesi
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:37 – 13:00 – Süre: ~2,5 saat
- Konum: Çakmaklı Mahallesi, sahil kesimi
- Sebep: Ana boru arızası
15 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
İzmir, Bergama – Atatürk, Fatih, Fevzipaşa, Gaziosmanpaşa Mahalleleri
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 07:30 – 10:30 – Süre: 3 saat
- Konum: Atatürk, Fatih, Fevzipaşa, Gaziosmanpaşa Mahalleleri
- Sebep: Ana boru arızası
15 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
İzmir, Çiğli – Ahmet Efendi Mahallesi
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:30 – 12:30 – Süre: 2 saat
- Konum: Ahmet Efendi Mahallesi, Havaalanı Şosesi Sokak
- Sebep: Şebeke yenileme/döşeme (şebeke bağlantısı için kesinti zorunluluğu)
15 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
İzmir, Dikili – Gazipaşa, İsmetpaşa, Salimbey Mahalleleri
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:30 – 12:30 – Süre: 2 saat
- Konum: Gazipaşa, İsmetpaşa, Salimbey Mahalleleri, 78. Sokak
- Sebep: Başka kurumun doğalgaz çalışması sırasında şebekeye zarar vermesi (ana boru arızası)
15 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
İzmir, Güzelbahçe – Çamlı, Mustafa Kemal Paşa, Yelki Mahalleleri
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:15 – 12:15 – Süre: 3 saat
- Konum: Yelki, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Güzelbahçe
- Sebep: Branşman arızası
İzmir, Güzelbahçe – Atatürk Mahallesi
- Tarih: 14.04.2026 saat 21:30 – 15.04.2026 saat 07:00 – Süre: ~9,5 saat
- Konum: Atatürk Mahallesi
- Sebep: İçme suyu terfi ve pompa istasyonlarında elektrik arızası
15 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
İzmir, Karabağlar – Arap Hasan, Basın Sitesi Mahalleleri
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 13:00 – 16:00 – Süre: 3 saat
- Konum: Arap Hasan ve Basın Sitesi Mahalleleri, 235. Sokak ve 236. Sokak içleri
- Sebep: Şebeke yenileme/döşeme (Merkez Güney Bölge Teknik Şube Müdürlüğü)
15 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
İzmir, Kemalpaşa – Atatürk, Soğukpınar Mahalleleri
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 11:00 – 14:00 – Süre: 3 saat
- Konum: Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri; depo çıkış vanaları civarı
- Sebep: Ana boru arızası (depo çıkış vanaları kapatılmış)
15 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
İzmir, Menderes – Çukuralti Mahallesi
- Tarih: 14.04.2026 saat 18:00 – 15.04.2026 saat 09:00 – Süre: ~15 saat
- Konum: Çukuralti Mahallesi, Türkmen Tarlası mevkii
- Sebep: Elektrik arızası (pompa istasyonu beslenemediğinden su verilememektedir)
İzmir, Menderes – Özdere, Cumhuriyet Mahalleleri
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:43 – 12:43 – Süre: 2 saat
- Konum: Özdere ve Cumhuriyet Mahalleleri, Alimoğlu Caddesi ve çevresi
- Sebep: Ana boru arızası
15 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
İzmir, Ödemiş – Çaylı Mahallesi
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 11:07 – 17:00 – Süre: ~6 saat
- Konum: Çaylı Mahallesi
- Sebep: Ana boru arızası
İzmir, Ödemiş – Gereli Mahallesi
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:07 – 14:07 – Süre: 5 saat
- Konum: Gereli Mahallesi
- Sebep: Ana boru arızası
15 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
İzmir, Torbalı – Pamukyazı Mahallesi
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:36 – 13:36 – Süre: 4 saat
- Konum: Pamukyazı Mahallesi
- Sebep: Ana boru arızası
15 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bornova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Konak ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Urla ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.