İzmir'de dev kesinti dalgası: İZSU 10 ilçeyi tek tek sıraladı

15 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir’in Aliağa, Bergama, Çiğli, Dikili, Güzelbahçe, Karabağlar, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. İZSU tarafından yapılan açıklamada kesintilerin yaklaşık 5 saat sürebileceği belirtildi. Kesintilerin mahalle mahalle planlandığı ve detayların İZSU tarafından duyurulduğu açıklandı.