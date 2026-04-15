GDZ Elektrik açıkladı: 13 ilçede 8 saate kadar sürcek

15 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir'in 13 ilçesinde 19 planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bayındır, Bergama, Bornova, Kınık, Kiraz ve Tire'de kesintiler 8 saate ulaşırken Aliağa, Çiğli, Ödemiş, Seferihisar ve Urla'da 6 saatlik kesinti planlandı. Tüm çalışmalar şebeke yenileme ve bakım kapsamında yürütülecek.