GDZ Elektrik açıkladı: 13 ilçede 8 saate kadar sürcek
15 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
15 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir’in 13 ilçesinde 19 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
15 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Aliağa
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 16:00 — Süre: 6 saat
- Konum: Kültür: Haraççı Bahçe Küme Evleri, 1100. Sk., 1102. Sk., 1101. Sk., 1103. Sk., 703. Sk., 722. Sk., 702. Sk., 720. Sk., Sakin Sk., 677. Sk., Çamlık Cd., 718. Sk., 712. Sk., 704. Sk., 711. Sk., 713. Sk., 719. Sk., 723. Sk., 707. Sk., 714. Sk., 698. Sk., 701. Sk. | Yalı: Karayerler Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Bayındır
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 16:00 — Süre: 6 saat
- Konum: Yakacık: Yüksel Sk. | Yusuflu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İzmir, Bayındır
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Sadıkpaşa: Demiryolu Üstü Küme Evleri, Menderes Blv. | Hatay: Bayındır Yolu Cd., Hanife Öğretmen Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İzmir, Bayındır
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Fırınlı: Yenice Kuyu Küme Evleri | Tokatbaşı: Tokatbaşı Yolu Küme Evleri | Elifli
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Bergama
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:05 - 17:00 — Süre: 7 saat 55 dakika
- Konum: İncecikler: İncecikler Köyü Yolu, İncecikler Köyü İç Yolu, Kozak Bergama Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İzmir, Bergama
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 16:00 — Süre: 6 saat
- Konum: Pınarköy: Tepe Küme Evleri | Narlıca: Narlıca Köyü İç Yolu, Narlıca Köyü Yolu | Çamköy
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İzmir, Bergama
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Kaşıkçı: Kaşıkçı Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Bornova
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Çamiçi | Eğridere: 8750. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Çiğli
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 15:00 — Süre: 6 saat
- Konum: Yakakent: 8087/2. Sk., 8087/6. Sk., 8087/7. Sk., 8087/8. Sk., 8168. Sk., 8170. Sk., 8170/1. Sk., Dere Cd., 8180. Sk., 8179. Sk., 8175/5. Sk., 8175/1. Sk., 8175. Sk., 8172. Sk., 8087. Sk., 8087/1. Sk., 8087/12. Sk., 8087/3. Sk., 8087/4. Sk., 8087/5. Sk. | Güzeltepe: 8133. Sk., 8162. Sk., 8163. Sk., 8164. Sk., 8171. Sk., 8171/1. Sk., 8172/1. Sk., 8173. Sk., 8174. Sk., 8176. Sk., 8177. Sk., 8178. Sk., 8162/1. Sk. | Köyiçi: 8086. Sk. | Şirintepe: 8128. Sk., 8128/1. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Kemalpaşa
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 11:00 - 15:00 — Süre: 4 saat
- Konum: Sütçüler: Yıldız Sk., Acar Sk., Adalı Sk., Akalan Köyü, Akevler Cd., Aksu Sk., Anadolu Sk., Ankara Cd., Atatürk, Atmaca Sk., Aydemir Sk., Baltaalanı Sk., Batı Sk., Bayrak Sk., Beşpınar Bağlantı Yolu Küme Evleri, Borçkalılar Sk., Bulut Sk., Cansu Sk., Damla Sk., Dedeoğlu Sk., Demirci Sk., Derman Sk., Duman Sk., Dursun Sk., Ekici Sk., Ekin Sk., Emekli Sk., Emekli 2 Sk., Ersin Sk., Esenler Sk., Fettah Dedeoğlu Sk., Fidanlı Sk., Fırın Sk., Gazi Atatürk Cd., Göktürk Sk., Göçer Sk., Gülistan Sk., Gümüştel Sk., Güneş Sk., Hacılar Sk., Işılay Saygın Sk., Karadeniz Sk., Karadenizliler Sk., Kesmeci Sk., Konak Sk., Kutlu Aktaş Sk., Küçük Stadyum Sk., Menekşe Sk., Müdür Sk., Yaman Sk., Fetih Sk., Uçurtma Küme Evleri, Efeler Sk., Tetik Sitesi Yolu Küme Evleri, Adalet Sk., Güven Sk., Albayrak Sk., Karakayalı Sk., Bursa İzmir Otoyolu, Okul Yolu Sk., Sargın Sk., Sarılar Sk., Sarı Çiçek Sk., Savran Sk., Saydam Sk., Sütçüler Köyü İç Yolu, Sütçüler Küme Yolu, Köyiçi, Taşlı Sk., Tekçe Sk., Teslimoğlu Sk., Tosunlar Sk., Tırpan Sk., Yavuz Sk., Yeşilyurt Sk., Yıldırım Sk., Çamlı Sk., Ömeroğlu Sk., Ömür Sk., Özcanlar Sk., Öğretmenler Sk., İnce Sk., Başarı Sk., Piriştina Sk. | Akalan: Akalan Köyü İç Yolu, 1500. Sk., 1511. Sk., 1535. Sk., 1519. Sk., 1552. Sk., 1528. Sk., 1540. Sk., 1536. Sk., 1527. Sk., 1518. Sk., 1515. Sk., 1508. Sk., 1522. Sk., 1533. Sk., 1538. Sk., 1514. Sk., 1539. Sk., 1524. Sk., 1510. Sk., 1509. Sk., 1501. Sk., 1520. Sk., 1507. Sk., 1531. Sk., 1532. Sk., 1530. Sk., 1534. Sk., 1516. Sk., 1521. Sk., 1513. Sk., 1505. Sk., 1526. Sk. | Beşpınar: Beşpınar Köyiçi Küme Evleri, Spil Dağı Yolu, Beşpınar Köyiçi Küme Evleri | Çambel: Çambel Mah. Yolu, 2512. Sk., 2515. Sk., 2518. Sk., 2509. Sk., 2511. Sk., 2503. Sk., 2501. Sk., 2525. Sk., 2524. Sk., 2519. Sk., 2517. Sk., 2520. Sk., Çambel Mahallesi Yolu Küme Evleri, 1558. Sk., 2529. Sk., 2505. Sk., Evrangürü Sk. | Mehmet Akif Ersoy
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Kınık
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Köseler: Kavak Küme Evleri, Asar Küme Evleri, Dost Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu, Mevsim Küme Evleri | Musacalı: Mimoza Cd., Musacalı Köyü İç Yolu | Mıstıklar: Ören, Atatürk Küme Evleri, Alanlar Küme Evleri, Kemal Atatürk, Kiraz Sk., Kozak Küme Evleri, Kurtuluş Küme Evleri, Mustaklar Köyü, Ulus Küme Evleri, Yeni Küme Evleri | Örtülü: Kösten Küme Evleri, Koçcaz Küme Evleri, Meyil Küme Evleri, Debicik Küme Evleri, Kasap Alanı Küme Evleri, Dacak Küme Evleri, Geçkin Cd., Şen Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kılaz Sk., Mescit Sk., Uzun Küme Evleri, Laleli Sk., Meltem Sk., Kadılar Sk., Okul Cd., Serap Sk., Sultan Cd., Çam Sk., Çarşı Sk., Çayırlar Küme Evleri, Örtülü Köyü İç Yolu | Sucahlı: Kızılçam Sk., Defne Sk., Aslan Sk., Sucahlı Köyü İç Yolu, Çamlı Sk., Harmanlık Sk. | Kodukburun: Goduklu Küme Evleri | Karatekeli: Aşağı Küme Evleri, Yukarı Küme Evleri | İbrahimağa: İbrahimağa Köyü İç Yolu, Çimen Alan Küme Evleri, Kayın Sk., Kayalar Küme Evleri, Orta Küme Evleri | Çiftlikköy: Aşağı Yol Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Çömlek Küme Evleri | Balaban: Taş Köprü Küme Evleri, Balaban Köyü İç Yolu, Taşlılar Küme Evleri, Karayer Küme Evleri, Dutlukuyu Sk., Hacıosman Sk., Ata Sk., Genler Küme Evleri | Bademalan: Bademalanı Yolu, Bademalanı Köyü İç Yolu, Cami Üstü Sk., Karaduvar Küme Evleri, Tepe Küme Evleri, Kahveler Sk., Söğütalan Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Gelin Küme Evleri | Yayakent: Atçayır Küme Evleri, Yunus Emre Cd., Karahayıt Küme Evleri, Bergama Yolu Küme Evleri, Tokat Çayırı Küme Evleri, Akhisar Bergama Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Kiraz
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Çayağzı: Kızıltarla Küme Evleri, Bağırsakderesi Küme Evleri, Çayağzı Merkez Sk., Sınırbaşı Küme Evleri, Topak Tepe Küme Evleri, Yukarı Çayağzı Küme Evleri, Kemercik, Çalı Tarla Küme Evleri, Gelinalan, Tekke Küme Evleri, Gelinalan Sk., Cenikli | Sarıkaya: Cenikli Küme Evleri | Karaburç: Bağarası Küme Evleri | Altınoluk: Altınoluk Köyü Yolu, Altınoluk Köyü İç Yolu, Altınoluk Yolu, Altınoluk, Maviler Küme Evleri, Saraçlar Küme Evleri, Çavdarlar Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Ödemiş
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 16:00 — Süre: 6 saat
- Konum: Bucak: Hacı Abbak Sk., Bucak Köyü Küme Evleri, Karayiğit Küme Evleri | Cevizalan: Cevizalan Küme Evleri | Kutlubeyler: Tabak Küme Evleri, Kutlubeyler Küme Evleri | Üçkonak: Üçkonak Küme Evleri, Yukarı Konak Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Seferihisar
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 16:00 — Süre: 6 saat
- Konum: Sığacık: 126. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 130. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 136. Sk., Akkum Cd., Liman Cd., Park İçi Yolu, Şadırvan Sk., Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, 127. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Selçuk
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 14:00 — Süre: 5 saat
- Konum: Belevi | İsa Bey: Selçuk-İzmir Yolu, Şarapçı Kuyu Mevkii Sk., 2049. Sk., Ayvalık Sıfatı Mevkii Küme Evleri, Tarış Arkası Küme Evleri, Kuyumcu Mevkii Küme Evleri, 2048. Sk., Bayrakçıkule Mevkii Küme Evleri, Andon Boğazı Mevkii Küme Evleri, 2050. Sk., Kuyumcu, Korudağ Mevkii Küme Evleri | Barutçu: Selçuk Yolu Sk., Civaşır Sk. | Zafer: Pranga Mevkii Küme Evleri | Atatürk: Çorak Mevkii Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İzmir, Selçuk
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 12:00 - 15:30 — Süre: 3,5 saat
- Konum: Barutçu: 101. Sk., Barutçu Atatürk Cd., 102. Sk., Civaşır Sk., Barutçu Köyü İç Yolu, 105. Sk., 103. Sk. | Zeytinköy: Gebekirsе
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Tire
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Mahmutlar: Tokatbaşı Yolu Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Urla
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 - 15:30 — Süre: 6 saat
- Konum: Kalabak: 3251. Sk., 3274. Sk., 3275. Sk., 3276. Sk., 3277/2. Sk., 3281. Sk., 3282. Sk., 3283. Sk., 3284. Sk., 3287. Sk., 3298. Sk., 3299. Sk., 3301. Sk., 3302. Sk., 3302/1. Sk., 3304. Sk., 3305. Sk., Neyzen Tevfik Cd., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., 3273. Sk., 3270. Sk., 3269. Sk., 3258. Sk., 3256. Sk., 3255. Sk., 3254. Sk., 3285. Sk., 3286. Sk., 3280. Sk., 3300. Sk., 3272. Sk., 3271. Sk., 3277. Sk., 3277/1. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İzmir, Urla
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 - 16:00 — Süre: 6 saat
- Konum: Zeytineli: Narlıkuyu Küme Evleri, Sahil Cd., Köyaltı Küme
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Bayraklı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Buca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Çeşme ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Dikili ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Foça ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karşıyaka ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Menemen ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Torbalı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.