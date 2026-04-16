Dünyanın tek 7 yıldızlı oteliydi: 24 ayar altın varaklı otel kapatıldı!

Dünya lüks turizminin kalbi olarak kabul edilen ve "yedi yıldızlı" unvanıyla hafızalara kazınan Dubai'deki Burj Al Arab oteli için devrim niteliğinde bir karar alındı. Açıldığı 1999 yılından bu yana yelken şeklindeki mimarisiyle kentin simgesi olan dev yapı çeyrek asırlık hizmetin ardından kepenklerini indirdi. İhtişamıyla baş döndüren tesis tam 18 ay boyunca kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçecek.

ALTIN VARAKLI MİRAS GELECEĞE TAŞINIYOR

Jumeirah bünyesindeki 198 süitli otel iç mekanlarındaki 24 ayar altın kaplamaları ve nadide mermerleriyle bilinen dokusunu yenilemeye hazırlanıyor. 27 yıllık tarihinde ilk kez bu denli uzun soluklu bir bakıma giren tesiste binlerce Swarovski kristali de dahil olmak üzere her ayrıntı titizlikle elden geçirilecek.

Bu dev projeyi Paris’teki tasarımlarıyla ödüller toplayan dünyaca ünlü iç mimar Tristan Auer yönetecek. Auer ve ekibi yapının karakteristik ruhunu bozmadan modern dokunuşlarla prestiji bir adım öteye taşıyacak.

DİKKATLERDEN KAÇMADI: O YANGININ ARDINDAN KEPENK İNDİRDİ

Jumeirah CEO'su Thomas B. Meier bu yenileme hamlesini otelin mirasını koruma yolunda yeni bir sayfa olarak nitelendirdi. Ancak bu radikal kararın geçtiğimiz Mart ayında yapının dış cephesinde meydana gelen ve paniğe neden olan yangın kazasının hemen ardından gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Yetkililer bu sürecin tesisi hem teknik hem de estetik açıdan olası risklere karşı daha dayanıklı hale getireceğini öngörüyor.

SAVAŞIN İZLERİNİ RESTORASYONLA SİLECEK

Açıldığı dönemde konforuyla dünya literatürüne giren Burj Al Arab sadece Michelin yıldızlı restoranları veya lüks araç filosuyla değil yaşadığı krizlerle de gündeme gelmişti. Dubai’nin modern yüzünü temsil eden ikonik bina geçtiğimiz süreçte bölgedeki gerilimin bir parçası olmuştu.

ABD ve İsrail’e yönelik misilleme saldırıları sırasında İran füzelerinin hedefi haline gelen yapı bu zorlu geçmişin ardından şimdi tamamen yenilenmiş bir çehreyle kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor.

18 AY SÜRECEK

Restorasyon boyunca ziyaretçi kabul etmeyecek olan otelde küresel statü sembolü olan özel hizmetlerin standartları da yükseltilecek. Dünyanın dört bir yanından gelen varlıklı konukların uğrak noktası olan tesis 18 ayın sonunda hem geçmişin ihtişamını hem de geleceğin teknolojisini bir arada sunmayı hedefliyor.