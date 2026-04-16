Bodrum'da denize sıfır tatil köyü 52 milyon liraya satılıyor

Bodrum Yalıkavak'ta bulunan ünlü tatil köyü 52,5 milyon lira bedelle icradan yeniden satışa çıktı. Üzerinde özel kullanım şerhi bulunan 21 otel odası için kritik ihale için tarih belirlendi.

Bodrum’un en gözde turizm noktalarından biri olan Yalıkavak’ta uzun yıllardır faaliyet gösteren dev tesis icra engeline takıldı. Gökçebel mevkii sınırları içerisinde bulunan ve "Flipper Tatil ve Devremülkleri" adıyla tanınan taşınmazların satışı için yasal süreç başlatıldı.

Bodrum 1. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemler kapsamında Tilkicik mevkii 712 ada 5 parsel üzerinde yer alan 21 otel odası yeni sahibini bekliyor.

MİLYONLUK SATIŞ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Kent Tv'nin haberine göre mülkiyeti tartışma konusu olan taşınmazlar için 52,5 milyon liralık muhammen bedel belirlendi. Söz konusu icra satışı 5 Mayıs günü saat 11.09 itibarıyla gerçekleştirilecek. Gayrimenkul piyasasının yakından takip ettiği bu dev ihale Yalıkavak bölgesindeki ticari hareketliliği de doğrudan etkileyecek bir boyuta sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

ALICININ TASARRUF YETKİSİNE YASAL SINIR

Satışa konu olan otel odalarıyla ilgili tapu kayıtlarında yer alan özel bir şerh ise yatırımcılar için büyük önem arz ediyor. Taşınmazın toplum yararına ayrılan yapı ve tesisler dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı yönündeki yasal kısıtlama mülkün gelecekteki kullanım sınırlarını net bir şekilde çiziyor. Bu durum alıcının mülk üzerindeki tasarruf yetkisini kamu yararı çerçevesinde sınırlandırıyor.

ÜÇÜNCÜ KEZ SATIŞA ÇIKARILIYOR

Yalıkavak’taki bu dev tesis daha önce de benzer süreçlerden geçmesine rağmen mülkiyet devri bir türlü gerçekleşmedi. Geçtiğimiz Ocak ve Şubat aylarında da icra yoluyla satış masasına konulan taşınmazlar o dönemde beklenen ilgiyi görmemiş ve alıcı bulamamıştı. Mayıs ayında yapılacak yeni ihalenin bu kez nasıl sonuçlanacağı ise Bodrum kamuoyunda merakla bekleniyor.

