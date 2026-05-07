Trafik kazasında yaralanan muhtar kurtarılamadı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 4 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Esençay Mahalle Muhtarı Özgür Metin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 4 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan Esençay Mahalle Muhtarı Özgür Metin (49), kaldırıldığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 KİŞİ YARALANMIŞTI

Karacasu-Nazilli kara yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde, Özgür Metin idaresindeki 33 NB 571 plakalı minibüs ile O.P. yönetimindeki 09 H 7190 plakalı pikap çarpışmıştı. Kazada Metin ile birlikte G.İ. (67), D.M. (54), Ö.M. (58) ve O.P. yaralanmıştı.

TEDAVİSİ DEVAM EDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılarak önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne, ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Metin, burada yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE BİLGİSİ

Metin'in cenazesinin, yarın öğle namazının ardından Karacasu Esençay Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

