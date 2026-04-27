Şırnaklı muhtarlardan skandal karar: "Kadınlar halaybaşı olmayacak"

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Mendikan bölgesinde bazı köy muhtarları, düğünlerle ilgili tepki çeken kısıtlamalara imza attı.

İç savaşın ortasında skandal karar! Hijyenik pedlere yasak getirildi

ŞIRNAK'TA MUHTARLARDAN SKANDAL ADIMLAR

Oda TV'de yer alan habere göre; muhtarların imza altına aldığı düzenlemeler ile kadınların düğünlerde "halaybaşı" olması yasaklandı.

GELİNİN GELİNLİK GİYMESİ DE YASAK

Yasakların sadece halayla sınırlı kalmadığı görüldü. Düğünlerde saz ekibi ve kameraman ücretlerine sınır getirilirken; gelinlik giydirilmemesi ve çeşitli organizasyonların kısıtlanması gibi maddeler de hazırlanan listede yer aldı.