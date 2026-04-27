Şırnaklı muhtarlardan skandal karar: "Kadınlar halaybaşı olmayacak"
Şırnak'ın Uludere ilçesinde köy muhtarları skandal bir karara imza attı. İddiaya göre, çok sayıda muhtarın imza attığı bir bildiriyle, kadınların düğünlerde "halaybaşı" olması yasaklandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Mendikan bölgesinde bazı köy muhtarları, düğünlerle ilgili tepki çeken kısıtlamalara imza attı.
ŞIRNAK'TA MUHTARLARDAN SKANDAL ADIMLAR
Oda TV'de yer alan habere göre; muhtarların imza altına aldığı düzenlemeler ile kadınların düğünlerde "halaybaşı" olması yasaklandı.
GELİNİN GELİNLİK GİYMESİ DE YASAK
Yasakların sadece halayla sınırlı kalmadığı görüldü. Düğünlerde saz ekibi ve kameraman ücretlerine sınır getirilirken; gelinlik giydirilmemesi ve çeşitli organizasyonların kısıtlanması gibi maddeler de hazırlanan listede yer aldı.