Bakanlıktan skandal soruşturma izni kararı: 10 orman işçisi şehit olmuştu

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in kamuoyuna duyurduğu karara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl meydana gelen ve toplam 10 can kaybına yol açan orman yangınlarına müdahale ve yönetim sürecinde görev alan 36 personel hakkında soruşturma açılmasına izin vermedi.

10 İŞÇİNİN ŞEHİT OLDUĞU YANGIN DA DAHİL

Karar, 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün yaşamını yitirdiği Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki yangının yanı sıra Bursa, İzmir, Zonguldak ve Sakarya’daki yangınları da kapsıyor. Eskişehir’deki yangında ölen orman işçisi Tolunay Kocaman’ın ailesi, kamu görevlilerinin ağır ihmali olduğunu belirterek karara itiraz etti.

ÇAKIRÖZER: “BENZER ACILARIN YAŞANMASI KAÇINILMAZ”

CHP’li Çakırözer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sadece Eskişehir’deki yangınlarda 10 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda insan yaralandı. Bizler etkili, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma ile yangınlarda ihmali olanların, gerçeklerin ortaya çıkarılmasını beklerken; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangın döneminde görevde olan yönetici ve personellerle ilgili soruşturma izni vermemesi hem mağdurların vicdanını hem de kamuoyunu derinden yaralamıştır. Benzer acıların tekrar yaşanmaması için sorumluların ortaya çıkarılması ve hesap vermesi şart. Yoksa benzer acıların, yeni katliamların yaşanması kaçınılmaz.”

İHMALLER VE EKİPMAN EKSİKLİĞİ İDDİALARI

Dosyaya giren belgelere göre, hayatını kaybeden işçi Tolunay Kocaman’ın yangına dayanıklı ekipmanı olmadan gönderildiği ortaya çıktı. Otopsi raporu ve ölü muayene tutanağı da Kocaman’ın yanmaz kıyafet giymediğini doğruladı. Ailenin itiraz dilekçesinde, yangına yeterli personel ve ekipman olmadan müdahale edildiği, deneyimsiz personelin sahaya sürüldüğü, tanıkların tamamen dinlenmediği gibi ihmaller sıralandı.

ÖNCEKİ TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILMIŞTI

Eskişehir’deki yangınla ilgili olarak Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce takipsizlik kararı vermiş, ancak bu karar kamuoyu tepkisi ve itiraz üzerine kaldırılmıştı. Bakanlığın şimdi de 36 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermemesi dikkat çekti.

ÇAKIRÖZER: “KARAR DERHAL KALDIRILMALI”

Çakırözer, çağrısını şöyle tamamladı: