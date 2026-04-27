Son Dakika | Ayaş Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Ayaş'ta düzenlenen 23 Nisan etkinliğine CHP'lileri almadığı iddiasıyla gündeme gelen Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; görevden alınan Eligül'ün, Edirne Valiliği Hukuk Müşaviri olarak atandığı belirtildi.

ELİGÜL'ÜN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLARI

Ankara Ayaş'ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına CHP'li belediyenin basın görevlisini almadığı iddiasıyla gündeme gelen Kaymakam Muharrem Eligül, konuya ilişkin kendisine tepki gösterenlere, oldukça sert ifadelerin yer aldığı bir paylaşımla yanıt vermişti.

Açıklamasına "Bismillahirrahmanirrahim" ifadesiyle başlayan Eligül, kendisine yönelik tepkilere şöyle yanıt vermişti:

"Aziz ve Muhterem Ayaşlı Hemşehrilerim Ayaş Belediyesi'nin resmi hesaplarından ve bunun üzerine bazı basın organlarından paylaşılan "Kaymakam talimatıyla belediye basın sorumlusu tören alanına alınmamıştır" haberiyle ilgili zorunlu açıklama Bir kere ben bu asılsız haberin neresini düzelteceğimi bilmiyorum. Belediye görevlileri tören alanında gayet özgür bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır.

Bu durum, zaten kendi paylaşımlarından da anlaşılmaktadır. Madem ben kamu gücünü kullanıp engellemişim de o kadar fotoğrafı kim çekmiştir uzaylılar mı Ancak, mesele kamu gücünü kullanmaksa, ülke gündeminden takip ettiğimiz kadarıyla, kamu gücünü kullanıp ahaliye ve kendilerinden olmayanlara zulüm etmek, Şehrin Emini mevkiinde olması gerekirken gayri ahlaki işlerde ve fuhşiyatta bulunmak, bilumum yolsuzluk, iş insanlarından haraç istemek vermezlerse zabıta gönderip eşkiya gibi dükkan mühürletmek bazı çevrelerin çok iyi bildikleri işlerdir.

Ellerindeki kamu gücüyle huzursuzluk çıkaran da bunların ta kendileridir. Hz Peygamerimizin mujdesine nail olmuş Atamız Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine edepsizlikle girip sandukasını tekmelemek de ruh kökü dışarda olanların tiynet ve cibilliyetinde vardır. Karanlık çevrelerin şahsıma saldırması da elhamdulillah doğru yolda olduğumun göstergesidir. Aksi halde Allahım ben ne günah ettim de bunlar bana muhabbet besliyor diye üzülürdüm. Yüce Allah'ın rahmet ve selameti üzerinize olsun."

ELİGÜL'DEN CHP'Lİ VEKİLE: "KES LAN"

Öte yandan söz konusu paylaşımı gelen tepkilerin ardından silen Eligül, ardından bir skandal paylaşıma daha imza attı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın kendisiyle ilgili bir açıklamasını alıntılayan Eligül, sosyal medya hesabından "Kes lan!" ifadelerini kullandı.