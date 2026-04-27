Paylaşımına inceleme başlatılmıştı: AKP'li Ayaş Kaymakamı bu sefer de ağzını bozdu

Paylaşımına inceleme başlatılmıştı: AKP'li Ayaş Kaymakamı bu sefer de ağzını bozdu
Yayınlanma:
Ankara'nın Ayaş ilçesinde düzenlenen 23 Nisan törenlerine belediye basın sorumlusunun alınmadığı iddialarına sert tepki gösteren Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında inceleme başlatılmıştı. Daha önce AKP’den belediye başkan aday adayı olduğu ortaya çıkan Eligül, bu kez de ağzını bozarak CHP Milletvekili Umut Akdoğan’a yönelik skandal ifadelerde bulundu.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde düzenlenen 23 Nisan törenlerine CHP'lileri almadığı iddiasıyla gündeme gelen Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, skandal ifadelerine devam ediyor.

Hakkındaki iddialara ilişkin verdiği sert yanıt nedeniyle Ankara Valiliği tarafından hakkında inceleme başlatılan Eligül, bu kez de CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'a yönelik skandal ifadelerde bulundu.

AKP'Lİ KAYMAKAM BU KEZ DE AĞZINI BOZDU!

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eligül'ü gündemde tutacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ayaş Kaymakamı, seni unuttuk sanma. TBMM'de de senin ve senin gibilerin hadsizliğini konuşacağız bu hafta."

Akdoğan'ın paylaşımını alıntılayan Eligül, CHP milletvekiline sert tepki gösterdi. 2014 yerel seçimlerinde Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olduğu ortaya çıkan Eligül, Akdoğan'a yönelik "Kes lan!" ifadesini kullandı.

"HAKARETİ DOĞRUDAN MİLLETE ETMEKTE"

Eligül'e yanıt ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Ayaş Kaymakamı'nın hakaretinin yalnızca CHP'li Akdoğan'a yönelik olmadığını vurgulayan Başarır, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Kaymakam görünümlü bu tipleme, hakareti yalnızca milletvekilimize değil; doğrudan millete yapmaktadır! İşte 'tek adam sistemi' dediğiniz düzenin ürettiği tablo budur: Saygısızlık, liyakatsizlik, sorumsuzluk!"

"İŞTE AKP'NİN ATADIĞI KAYMAKAMIN DİLİ…"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'e şöyle tepki gösterdi:

"İşte AKP'nin atadığı kaymakamın dili… Devleti temsil eden bir makamdan beklenen vakar nerede, bu üslup nerede? Seçilmiş bir milletvekiline yönelik bu hadsiz yaklaşım, aslında sorunun kişisel değil, daha derin olduğunu gösteriyor. Çünkü mesele tek bir kişinin tavrı değil; bu tavrı mümkün kılan, hatta normalleştiren anlayışın kendisi. Aslında kabahat kendisinde değil; bunun gibi birine devletin koltuğunu teslim edenlerde."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

