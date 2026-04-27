CHP'li Kayıhan Pala: İktidar iş cinayetlerini gizliyor

CHP Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala; iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan ölümlere ilişkin paylaşılan resmi istatistiklerdeki dikkat çeken çelişkiyi gündeme getirdi.

Pala; basında yer alan "İş cinayetleri bilinenin iki katı" başlıklı haberin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerinde açıklanan "iş kazası sonucu ölüm" sayılarının, "İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu Bağlanan Ölüm Geliri Sayısı" verisinden çok daha düşük olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Bursa Muhalif'te yer alan habere göre; CHP'li vekil, SGK verilerindeki çelişkinin nedenine, veri kayıt yöntemine ve sistemdeki şeffaflığı artırmaya yönelik çalışmalara dair bilgi talep ederek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 20 Kasım 2025'te bir soru önergesi verdi. Ancak Bakan Vedat Işıkhan, kendisine hala yanıt vermedi.

Son Dakika |Madenciye biber gazı Başaran Aksu ve Gökay Çakır'a da gözaltı

"İKTİDAR İŞ CİNAYETLERİNDE GERÇEK TABLOYU GİZLİYOR

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa Milletvekili, AK Parti iktidarının iş cinayetlerine çözüm üretmek yerine, veri kapsamını sınırlı tutarak tabloyu hafifletme çabasında olduğunu belirtti.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala

"SGK istatistiklerinde iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda yaşanan ölümlere yönelik iki ayrı veri görülmektedir." diyen Pala, farkı şöyle açıkladı:

"Anlık bildirimlere dayalı verilere göre 2005-2024 yılları arasında 27 bin 695 işçinin iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedilirken, aynı nedenlerle gelir bağlanan dosya sayısı 52 bin 455’tir. İki veri arasında görülen bu ciddi farkı yalnızca kayıt yöntemindeki farklılıkla açıklamak mümkün değildir. Öyle ki SGK istatistiklerine göre 2012-2024 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden işçi sayısı 18 bin 753 iken, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi raporlarında aynı dönemde hayatını kaybeden işçi sayısı 23 bin 633’tür."

"Bakanlık, kendisine iletilen soru önergesini yanıtlamayarak, AKP iktidarında ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelen iş cinayetlerindeki gerçek tabloyu kamuoyundan gizlemektedir" diyen CHP'li Pala, "Bakanlığın bu tutumu, sorunun kök nedenlerine çözüm üretmek yerine veri kapsamını sınırlı tutarak tablonun hafifletilmeye çalışıldığını göstermektedir" eleştirisinde bulundu.

İSİG Meclisi: 3 ayda 432 kişi çalışırken öldü!

BAKANLIĞA ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

İş kazası ve meslek hastalığına bağlı ölümlerin takibinde şeffaflığın artırılması ve bu noktada hızla bir eylem planı geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Pala, son olarak şunları söyledi: