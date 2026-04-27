Yılmaz Tozan tutuklanmıştı: Eşme Belediye Başkanvekili belli oldu

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın “irtikap” suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçiminde, CHP adayı Zeki Işık üçüncü turda 7 oy alarak göreve seçildi. AKP adayı Altan Aydemir ise 4 oyda kaldı.

CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, “irtikap” suçlamasıyla 17 Nisan’da gözaltına alındı. Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 20 Nisan’da tutuklanan Tozan, 22 Nisan’da ise görevden uzaklaştırıldı.

CHP'NİN ADAYI KAZANDI

Bu gelişmelerin ardından Eşme Belediyesi’nde bugün başkanvekilliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamada CHP’nin adayı Zeki Işık 7 oy alarak başkanvekili seçilirken, AKP’nin adayı Altan Aydemir 4 oyda kaldı. Sonuç, üçüncü tur oylamada kesinleşti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sonucu sosyal medya platformu X hesabından duyurdu. Zeybek paylaşımında, "Uşak Eşme Belediyemizde, meclis üyelerinin oylarıyla Başkanvekili seçilen Sayın Zeki Işık’a halkçı çalışmaları ve hizmetlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

